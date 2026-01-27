"الأعلى للعلوم والتكنولوجيا" يبحث تعزيز الشراكات مع أذربيجان

وأكد الرفاعي قوة العلاقات بين البلدين الصديقين وعمقها التاريخي، وحرص المجلس على التعاون والتشبيك مع المراكز والمؤسسات الأذرية ذات الأهداف المشتركة، وتبادل أفضل الممارسات العلمية والبحثية، والاستفادة من الخبرات الدولية في إدارة الابتكار.
وعرض الرفاعي إيجازا حول المجلس ونشأته ودوره وأهدافه وأعماله، والمراكز والصناديق التابعة له، وبرامجه المنفذة حديثا، كمؤتمر واقع البحث العلمي وأثره على الاقتصاد الوطني، وأولويات البحث العلمي للعشر سنوات مقبلة، مشيرا إلى الأهمية الاستراتيجية لنقل صندوق دعم البحث العلمي والابتكار إلى مظلة المجلس الأعلى، وما يحمله ذلك من فرص لبناء التكامل في منظومة البحث العلمي والابتكار الوطنية وربطها باحتياجات السوق.
من جانبه، عرض سفير جمهورية أذربيجان أبرز مجالات التعاون الممكنة مع المجلس من خلال مؤسسات تناظره في أهدافه وطريقة عمله، مع التركيز على الربط بين الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الصناعي، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.
واتفق الطرفان على سرعة العمل لإعداد مذكرة تفاهم لتأسيس شراكة طويلة الأمد وللتعاون البناء بين المجلس الأعلى والجهات النظيرة في أذربيجان، ومن ضمنها وزارة الاتصالات والتكنولوجيا الإعلامية، وأكاديمية العلوم الأذرية، وغيرهما من المؤسسات الرائدة.
-
أخبار متعلقة
-
20 ألف مريض في قطاع غزة ينتظرون العلاج بالخارج
-
4 شهداء بقصف إسرائيلي في حي التفاح شرق غزة
-
الاحتلال الإسرائيلي يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة
-
معبر رفح يفجّر أزمة داخل حكومة نتنياهو
-
قوات الاحتلال تقتحم قراوة بني حسان غربي سلفيت وتنفذ عمليات تفتيش واسعة
-
نتنياهو: المرحلة المقبلة هي نزع سلاح حماس
-
تركيا وحماس تبحثان المرحلة الثانية من خطة غزة والأوضاع الإنسانية
-
بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.. تدخلات شاملة ومتواصلة لمؤازرة أهل غزة