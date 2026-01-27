الثلاثاء 2026-01-27 02:12 م

"الأعلى للعلوم والتكنولوجيا" يبحث تعزيز الشراكات مع أذربيجان

جانب من اللقاء
 
الثلاثاء، 27-01-2026 02:03 م

الوكيل الإخباري- بحث الأمين العام للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور مشهور الرفاعي، مع سفير جمهورية أذربيجان في عمان، شاهين عبداللاييف، اليوم الثلاثاء، أوجه التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وتعزيز الشراكات الثنائية.

وأكد الرفاعي قوة العلاقات بين البلدين الصديقين وعمقها التاريخي، وحرص المجلس على التعاون والتشبيك مع المراكز والمؤسسات الأذرية ذات الأهداف المشتركة، وتبادل أفضل الممارسات العلمية والبحثية، والاستفادة من الخبرات الدولية في إدارة الابتكار.


وعرض الرفاعي إيجازا حول المجلس ونشأته ودوره وأهدافه وأعماله، والمراكز والصناديق التابعة له، وبرامجه المنفذة حديثا، كمؤتمر واقع البحث العلمي وأثره على الاقتصاد الوطني، وأولويات البحث العلمي للعشر سنوات مقبلة، مشيرا إلى الأهمية الاستراتيجية لنقل صندوق دعم البحث العلمي والابتكار إلى مظلة المجلس الأعلى، وما يحمله ذلك من فرص لبناء التكامل في منظومة البحث العلمي والابتكار الوطنية وربطها باحتياجات السوق.


من جانبه، عرض سفير جمهورية أذربيجان أبرز مجالات التعاون الممكنة مع المجلس من خلال مؤسسات تناظره في أهدافه وطريقة عمله، مع التركيز على الربط بين الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الصناعي، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.


واتفق الطرفان على سرعة العمل لإعداد مذكرة تفاهم لتأسيس شراكة طويلة الأمد وللتعاون البناء بين المجلس الأعلى والجهات النظيرة في أذربيجان، ومن ضمنها وزارة الاتصالات والتكنولوجيا الإعلامية، وأكاديمية العلوم الأذرية، وغيرهما من المؤسسات الرائدة.

 
 


