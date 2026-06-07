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"الأعلى للعلوم والتكنولوجيا" يبحث مع السفيرة التايلندية آفاق التعاون

"الأعلى للعلوم والتكنولوجيا" يبحث مع السفيرة التايلندية آفاق التعاون
"الأعلى للعلوم والتكنولوجيا" يبحث مع السفيرة التايلندية آفاق التعاون
 
الأحد، 07-06-2026 02:50 م

الوكيل الإخباري-    بحث الأمين العام للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور مشهور الرفاعي، مع سفيرة مملكة تايلند في عمان، جيرابون جيرامبيكول، آفاق التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وتطوير الشراكة في البحث العلمي والابتكار.

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وبحسب بيان للمجلس، اليوم الأحد، أكد الرفاعي، خلال اللقاء الذي حضره مساعد الأمين العام للشؤون العلمية والتكنولوجية، الدكتور رائد عوده، ومديرة دائرة التعاون الدولي، المهندسة رشا الصمادي، عمق العلاقات التي تجمع البلدين، وحرص المجلس على التشبيك مع المؤسسات النظيرة في تايلند، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات العلمية، والاستفادة من الخبرات الدولية في إدارة الابتكار.


واستعرض الرفاعي، أبرز برامج المجلس ومبادراته وأنشطته، مشيرا إلى انتقال صندوق دعم البحث العلمي والابتكار إلى مظلته، وما يتيحه ذلك من فرص لتعزيز التكامل المؤسسي وتطوير منظومة البحث والابتكار الوطنية، مع إيلاء اهتمام خاص ببناء شراكات فاعلة مع القطاعين الصناعي المحلي والدولي.

 
 


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