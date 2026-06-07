"الأعلى للعلوم والتكنولوجيا" يبحث مع السفيرة التايلندية آفاق التعاون

وبحسب بيان للمجلس، اليوم الأحد، أكد الرفاعي، خلال اللقاء الذي حضره مساعد الأمين العام للشؤون العلمية والتكنولوجية، الدكتور رائد عوده، ومديرة دائرة التعاون الدولي، المهندسة رشا الصمادي، عمق العلاقات التي تجمع البلدين، وحرص المجلس على التشبيك مع المؤسسات النظيرة في تايلند، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات العلمية، والاستفادة من الخبرات الدولية في إدارة الابتكار.
واستعرض الرفاعي، أبرز برامج المجلس ومبادراته وأنشطته، مشيرا إلى انتقال صندوق دعم البحث العلمي والابتكار إلى مظلته، وما يتيحه ذلك من فرص لتعزيز التكامل المؤسسي وتطوير منظومة البحث والابتكار الوطنية، مع إيلاء اهتمام خاص ببناء شراكات فاعلة مع القطاعين الصناعي المحلي والدولي.
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