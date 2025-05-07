الأعلى للعلوم والتكنولوجيا ينظم يوما بحثيا في 3 جامعات

الوكيل الإخباري- نظم المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع المفوضية الأوروبية، فعاليات "اليوم البحثي الأردني - الأوروبي" في جامعات: الأردنية، والعلوم والتكنولوجيا، ومؤتة، بمشاركة مئات الباحثين والأكاديميين الأردنيين، وممثلين عن الجامعات والمؤسسات البحثية.

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وهدفت الفعالية إلى تعزيز مشاركة الباحثين الأردنيين في برامج الاتحاد الأوروبي (Horizon Europe / PRIMA / COST) من خلال تسليط الضوء على أبعاد هذه البرامج في مجالات البحث والابتكار، وآليات تكامل أدوارها لتحقيق تأثير أوسع وزيادة فرص الحصول على التمويل.



بدوره، قال أمين عام المجلس الدكتور مشهور الرفاعي، إن الفعالية تأتي ضمن المساعي الاستراتيجية للمجلس لتأهيل الباحثين وتعزيز جاهزيتهم للتقدم بمشروعات نوعية، تمكنهم من المنافسة على المستوى الدولي والحصول على التمويل اللازم.



وأضاف، أن المجلس، وبالتعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية، يعمل على ترسيخ التعاون البحثي مع الاتحاد الأوروبي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامجه التمويلية، وبما يسهم في دعم أولويات التنمية الوطنية، لاسيما في مجالات المياه، والطاقة، والأمن الغذائي، والذكاء الاصطناعي، والزراعة.



من جانبها، أشادت ممثلة المفوضية الأوروبية الدكتورة هبة جابر، بجهود المجلس في بناء شراكات بحثية راسخة مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدة تطلع المفوضية إلى تعزيز مشاركة الجامعات الأردنية في المشاريع والبرامج الممولة من الاتحاد الأوروبي.



وشمل البرنامج، الذي استمر ثلاثة أيام، عروضا تعريفية حول برامج الدعم الأوروبية، وورش عمل تناولت آليات التقديم والاستفادة من هذه البرامج.