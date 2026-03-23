"الأعلى للعلوم" يعلن نتائج جائزة الحسن بن طلال للتميز

ويأتي الإعلان تزامناً مع مناسبة عيد ميلاد سمو الأمير الحسن بن طلال، رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.
وحصلت مدرسة عتبة الثانوية الشاملة للبنين في إربد على الجائزة الأولى وقيمتها 10 آلاف دينار، عن مشروعها المتميز بعنوان "ذروة العلم".
فيما نالت الجائزة الثانية، وقيمتها 7 آلاف دينار، مدرسة حي الضباط الثانوية المختلطة في المفرق، وذلك عن مشروعها "مظلة الأمان الرقمي".
