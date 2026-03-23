الإثنين 2026-03-23 06:45 م

"الأعلى للعلوم" يعلن نتائج جائزة الحسن بن طلال للتميز

الإثنين، 23-03-2026 04:17 م

الوكيل الإخباري- أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، اليوم الاثنين، نتائج المنافسة للفوز بجائزة الحسن بن طلال للتميز العلمي للعام 2026، والتي خُصصت هذا العام لمؤسسات التعليم العام.

ويأتي الإعلان تزامناً مع مناسبة عيد ميلاد سمو الأمير الحسن بن طلال، رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.


وحصلت مدرسة عتبة الثانوية الشاملة للبنين في إربد على الجائزة الأولى وقيمتها 10 آلاف دينار، عن مشروعها المتميز بعنوان "ذروة العلم".


فيما نالت الجائزة الثانية، وقيمتها 7 آلاف دينار، مدرسة حي الضباط الثانوية المختلطة في المفرق، وذلك عن مشروعها "مظلة الأمان الرقمي".

 
 


