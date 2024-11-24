الأعيان يقر صيغة الرد على خطاب العرش

ويرفع مجلسا الأعيان والنواب كلا على حدة، ردهما على خطاب العرش خلال أسبوعين من إلقاء الخطاب.
وكان المجلس انتخب في جلسة سابقة خمسة من أعضائه لوضع صيغة الرد على خطاب العرش السامي، وهم الأعيان : سمير الرفاعي، ورجائي المعشر، ومحمد داودية، وعيسى مراد ، وعبلة عماوي.
بترا
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