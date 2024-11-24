 
الأحد 2024-11-24 02:30 م
 

الأعيان يقر صيغة الرد على خطاب العرش

رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز
رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز
الأحد، 24-11-2024 02:00 م
الوكيل الإخباري-  أقر مجلس الأعيان في جلسته اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، صيغة الرد على خطاب العرش الذي افتتح به جلالة الملك عبدالله الثاني أعمال مجلس الأمة العشرين في دورته العادية الأولى.اضافة اعلان


ويرفع مجلسا الأعيان والنواب كلا على حدة، ردهما على خطاب العرش خلال أسبوعين من إلقاء الخطاب.

وكان المجلس انتخب في جلسة سابقة خمسة من أعضائه لوضع صيغة الرد على خطاب العرش السامي، وهم الأعيان : سمير الرفاعي، ورجائي المعشر، ومحمد داودية، وعيسى مراد ، وعبلة عماوي.

بترا
 
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