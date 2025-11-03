الأعيان يقر صيغة الرد على خطاب العرش

ويرفع مجلسا الأعيان والنواب الى جلالة الملك، الأربعاء المقبل رديهما على خطاب العرش.
وكان المجلس انتخب في جلسة سابقة خمسة من أعضائه، لوضع صيغة الرد على خطاب العرش، وهم الأعيان: سمير الرفاعي، وعبد الإله الخطيب، ومحمد داودية، وخولة العرموطي، و الدكتور هايل عبيدات.
