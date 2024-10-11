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الأغوار الشمالية: فتح طرق في الأحراج لحمايتها من الحرائق

فتح طرق في الأحراج لحمايتها من الحرائق
فتح طرق في الأحراج لحمايتها من الحرائق
الجمعة، 11-10-2024 07:03 م

الوكيل الإخباري-   - بدأت مديرية زراعة لواء الأغوار الشمالية فتح طرق وممرات ترابية داخل عدة مناطق من المناطق الحرجية بهدف حمايتها ومراقبتها وتسهيل التعامل مع حوادث الحرائق .

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وقال مدير الزراعة المهندس محمد النعيم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الجمعة، إن فتح الطرق والممرات يأتي ضمن خطة وزارة الزراعة للحد من انتشار الحرائق داخل الغابات الحرجية، كإجراء احترازي لمنع النيران من الوصول إلى مناطق واسعة حال نشوبها، إضافة إلى تسهيل مرور آليات الإطفاء وصهاريج المياه.

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