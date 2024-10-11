الأغوار الشمالية: فتح طرق في الأحراج لحمايتها من الحرائق

الوكيل الإخباري- - بدأت مديرية زراعة لواء الأغوار الشمالية فتح طرق وممرات ترابية داخل عدة مناطق من المناطق الحرجية بهدف حمايتها ومراقبتها وتسهيل التعامل مع حوادث الحرائق .

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