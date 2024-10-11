الأغوار الشمالية: فتح طرق في الأحراج لحمايتها من الحرائق

وقال مدير الزراعة المهندس محمد النعيم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الجمعة، إن فتح الطرق والممرات يأتي ضمن خطة وزارة الزراعة للحد من انتشار الحرائق داخل الغابات الحرجية، كإجراء احترازي لمنع النيران من الوصول إلى مناطق واسعة حال نشوبها، إضافة إلى تسهيل مرور آليات الإطفاء وصهاريج المياه.
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