الأغوار الشمالية: مواصلة الأعمال الميدانية للتعامل مع الظروف الجوية

الوكيل الإخباري- واصلت كوادر البلديات والدوائر المعنية بلواء الأغوار الشمالية اليوم الخميس، أعمالها الميدانية للتعامل مع الظروف الجوية وهطول الأمطار.

وتابع متصرف اللواء، خالد الكساسبة، أعمال فرق الطوارئ وإدامة عمليات مراقبة عبارات وأقنية تصريف مياه الأمطار، لضمان عدم تعرضها لإغلاقات بفعل انجرافات الأتربة التي تحملها سيول الأمطار.



وقال الكساسبة ان فرق الطوارئ في بلدية طبقة فحل بالتعاون مع سلطة وادي الأردن والدفاع المدني، تعاملت مع حالة تدفق مياه الأمطار وانجرافات أتربة بالقرب من المبنى المهجور لمركز صحي المشارع القديم، وعملت على إزالة عوائق مجاري مياه الأمطار لضمان انسيابها بشكل آمن.



وأكد الكساسبة، أهمية ادامة فتح العبارات والأقنية وتسليكها في الأحياء السكنية التي تتعرض لتراكم طمي الأتربة والحجارة التي تحملها مجاري السيول من الجبال والأودية المحاذية لمناطق اللواء، مبينًا أن غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية لدى البلديات والدوائر المعنية تعمل على مدار الساعة تحسباً لتطورات الحالة الجوية، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن أية مستجدات للتعامل معها.