الألعاب النارية تزين سماء المملكة الليلة احتفالا بعيد الاستقلال الـ 79

الوكيل الإخباري- تحتفل المملكة الأردنية الهاشمية، مساء اليوم الأحد، بعيد الاستقلال التاسع والسبعين، بإطلاق عروض مميزة من الألعاب النارية في مختلف محافظات المملكة، ضمن أجواء احتفالية تعكس الفخر بالإنجازات الوطنية وتعزز روح الانتماء.

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وستنطلق الألعاب النارية في معظم المواقع عند الساعة العاشرة مساءً، باستثناء أبراج السادس حيث ستنطلق في تمام الساعة 9:30 مساءً، وفي العقبة عند الساعة 11:00 مساءً.



في العاصمة عمّان، ستنطلق الألعاب النارية من جبل القلعة وحدائق الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في منطقة المقابلين، بالإضافة إلى أبراج السادس.



وفي محافظة البلقاء، سيكون موقع الإطلاق في مجمع الأمير حسين بن عبد الله الثاني الرياضي، بينما تستضيف مدينة الأمير محمد للشباب في محافظة الزرقاء العرض، إلى جانب الحديقة البيئية في لواء الرصيفة.



أما في محافظة جرش فسيكون الإطلاق من المدرج الجنوبي، وفي عجلون من ساحة معسكر الحسين للشباب، وفي محافظة إربد من مدينة الحسن للشباب، كما ستشهد محافظة المفرق عروضاً من مجمع الأمير علي بن الحسين الرياضي.



وتنطلق الألعاب النارية أيضاً من مركز زوار مأدبا، وساحة القلعة في الكرك، وملعب الطفيلة الرياضي، ومجمع الأميرة هيا بنت الحسين في معان.



وفي العقبة، ستضيء سماء ساحة الثورة العربية الكبرى بالألعاب النارية عند الساعة الحادية عشرة ليلاً، لتكون ختاماً لاحتفالات المملكة بهذه المناسبة الغالية.