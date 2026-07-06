الأمانة: أعمال قشط وتعبيد في منطقة تلاع العلي الثلاثاء

وقال المدير التنفيذي للطرق في الامانة، المهندس سليمان الشمري، أن الأعمال تشمل الشوارع في حي التلاع الشرقي، و حي التلاع الشمالي، اضافة الى حي خلدا في منطقة تلاع العلي وذلك بهدف رفع كفاءة شبكة الطرق في الأحياء وتسهيل حركة المرور.
وأضاف أن خطة تنفيذ أعمال التعبيد ستتم بالتنسيق مع إدارة السير، لتنظيم الحركة المرورية وإعداد التحويلات اللازمة في المواقع، بما يضمن انسيابية حركة السير وسلامة مستخدمي الطريق.
وتهيب أمانة عمان بالمواطنين عدم إيقاف مركباتهم في الشوارع المشمولة بالتعبيد طيلة فترة العمل تجنباً لإعاقة حركة الآليات الثقيلة أو تعرض المركبات لأي أضرار، و الالتزام بإرشادات السلامة العامة، والتقيد بالتحويلات المرورية والشواخص الإرشادية لضمان سلامتهم وسير العمل دون عوائق.
وكانت الامانة قد أنهت تنفيذ أعمال قشط وتعبيد لعدد من الأحياء السكنية والشوارع الرئيسية في مناطق وادي السير و القويسمة و بسمان وخريبة السوق و طارق و شفا بدران.
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