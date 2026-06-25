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الأمانة: أعمال قشط وتعبيد في منطقة شفا بدران اليوم

الأمانة : أعمال قشط وتعبيد في منطقة شفا بدران اليوم
أعمال قشط وتعبيد في منطقة شفا بدران اليوم
 
الخميس، 25-06-2026 09:50 ص
الوكيل الإخباري-   تباشر أمانة عمّان الكبرى، اعتباراً من اليوم الخميس، بتنفيذ أعمال قشط وتعبيد لعدد من الأحياء السكنية والشوارع الرئيسية في منطقة شفا بدران، وحسب المخطط المرفق، و ذلك استكمالاً لحملة التعبيد الشاملة التي تقوم بها لإعادة تأهيل الشوارع وتطوير البنية التحتية في العاصمةاضافة اعلان



وقال المدير التنفيذي للطرق في الامانة، المهندس سليمان الشمري، أن الأعمال تشمل شارع شفا بدران، و شارع رفعت شموط، و شارع الأعراف، ضمن حي المروج و حي ياجوز، وذلك بهدف رفع كفاءة شبكة الطرق في الأحياء وتسهيل حركة المرور.

وأضاف أن خطة تنفيذ أعمال التعبيد ستتم بالتنسيق مع إدارة السير، لتنظيم الحركة المرورية وإعداد التحويلات اللازمة في المواقع، بما يضمن انسيابية حركة السير وسلامة مستخدمي الطريق.

وتهيب أمانة عمان بالمواطنين عدم إيقاف مركباتهم في الشوارع المشمولة بالتعبيد طيلة فترة العمل تجنباً لإعاقة حركة الآليات الثقيلة أو تعرض المركبات لأي أضرار، و الالتزام بإرشادات السلامة العامة، والتقيد بالتحويلات المرورية والشواخص الإرشادية لضمان سلامتهم وسير العمل دون عوائق.

وكانت الامانة قد أنهت تنفيذ أعمال قشط وتعبيد لعدد من الأحياء السكنية والشوارع الرئيسية في مناطق وادي السير و القويسمة و بسمان وخريبة السوق و طارق.
 
 


gnews

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