الخميس 2026-06-11 10:43 ص

الأمانة: أعمال قشط وتعبيد في منطقة طارق اليوم

الأمانة: أعمال قشط وتعبيد في منطقة طارق اليوم
الأمانة: أعمال قشط وتعبيد في منطقة طارق اليوم
 
الخميس، 11-06-2026 09:14 ص
الوكيل الإخباري-   تقوم أمانة عمّان الكبرى، اعتبارًا من اليوم الخميس، بتنفيذ أعمال قشط وتعبيد لعدد من الأحياء السكنية والشوارع الرئيسية في حي الشهيد الشمالي في منطقة طارق، وحسب المخطط المرفق، وذلك استكمالًا لحملة التعبيد الشاملة التي تقوم بها الأمانة لإعادة تأهيل الشوارع وتطوير البنية التحتية في العاصمة.اضافة اعلان


وقال المدير التنفيذي للطرق في الأمانة، المهندس سليمان الشمري، إن هذا المشروع يهدف إلى رفع كفاءة شبكة الطرق في الحي وتسهيل حركة المرور، داعيًا إلى ضرورة تضافر جهود الجميع لإنجاز المشروع بالسرعة القصوى ووفق أعلى المعايير الفنية.

بدوره، أكد مدير دائرة صيانة الطرق في الأمانة، المهندس رائد العرجان، أهمية الالتزام التام بإرشادات السلامة العامة، والتقيد بالتحويلات المرورية والشواخص الإرشادية التي وُضعت في الموقع لإدارة حركة السير بكفاءة وأمان، وذلك لضمان سلامة المواطنين وسير العمل دون عوائق.

وتهيب أمانة عمّان بالمواطنين عدم إيقاف مركباتهم في الشوارع المشمولة بالتعبيد طيلة فترة العمل، تجنبًا لإعاقة حركة الآليات الثقيلة أو تعرض المركبات لأي أضرار.

كما تدعو المواطنين إلى الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد (102 و117180) لضمان الحصول على المعلومات، واستقبال كافة الأسئلة أو الاستفسارات أو الملاحظات المتعلقة بسير الأعمال والتحويلات في المنطقة على مدار الساعة.

وأكدت الأمانة أن خطة تنفيذ أعمال التعبيد ستتم بالتنسيق مع إدارة السير، لتنظيم الحركة المرورية وإعداد التحويلات اللازمة في المواقع، بما يضمن انسيابية حركة السير وسلامة مستخدمي الطريق.

وستقوم أمانة عمّان بنشر مواقع التعبيد في الأحياء تباعًا، حسب الخطة المعدة مسبقًا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

وكانت الأمانة قد أنهت تنفيذ أعمال قشط وتعبيد لعدد من الأحياء السكنية والشوارع الرئيسية في مناطق وادي السير والقويسمة وبسمان وخريبة السوق.
 
 


gnews

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