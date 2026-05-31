الأمانة: أعمال قشط وتعبيد في منطقتي بسمان وخريبة السوق الاثنين

وقال المدير التنفيذي للطرق في الأمانة، المهندس سليمان الشمري، إن هذا المشروع يهدف إلى رفع كفاءة شبكة الطرق في الحي وتسهيل حركة المرور، داعياً إلى ضرورة تضافر جهود الجميع لإنجاز المشروع بالسرعة القصوى ووفق أعلى المعايير الفنية.
بدوره أكد مدير دائرة صيانة الطرق في الأمانة، المهندس رائد العرجان، أهمية الالتزام التام بإرشادات السلامة العامة، والتقيد بالتحويلات المرورية والشواخص الإرشادية التي وُضعت في الموقع لإدارة حركة السير بكفاءة وأمان، وذلك لضمان سلامة المواطنين وسير العمل دون عوائق.
وتهيب أمانة عمّان بالمواطنين عدم إيقاف مركباتهم في الشوارع المشمولة بالتعبيد طيلة فترة العمل، تجنباً لإعاقة حركة الآليات الثقيلة أو تعرض المركبات لأي أضرار.
كما تدعو المواطنين إلى الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد (102 و117180) لضمان الحصول على المعلومات، واستقبال كافة الأسئلة أو الاستفسارات أو الملاحظات المتعلقة بسير الأعمال والتحويلات في المنطقة على مدار الساعة.
وأكدت الأمانة أن خطة تنفيذ أعمال التعبيد ستتم بالتنسيق مع إدارة السير، لتنظيم الحركة المرورية وإعداد التحويلات اللازمة في المواقع، بما يضمن انسيابية حركة السير وسلامة مستخدمي الطريق.
وستقوم أمانة عمّان بنشر مواقع التعبيد في الأحياء تباعاً، حسب الخطة المعدة مسبقاً، عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها.
