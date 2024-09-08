الأمانة: إتلاف 766 كغم من اللحوم منتهية الصلاحية خلال اليومين الماضيين

وبحسب مدير دائرة الرقابة الصحية والمهنية الدكتور خلدون الهوادي ان الإتلافات كانت خلال حملة نفذتها فرق التفتيش في الدائرة استهدفت الملاحم في مختلف مناطق العاصمة حيث تبين من خلالها عدم صلاحية بعض اللحوم للاستهلاك البشري نتيجة انتهاء صلاحيتها ، لافتا الى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين .
واضاف ان فرق التفتيش بالدائرة تعمل على تنفيذ زيارات ميدانية يوميا للمتابعة والتحقق من سلامة الاغذية في المحال التجارية ومنها الملاحم للتأكد من سلامتها ، منوها الى التزام غالبية الملاحم في العاصمة عمان بالشروط الصحية والمهنية في ذبح وبيع اللحوم .
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