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الأمانة: إتلاف 766 كغم من اللحوم منتهية الصلاحية خلال اليومين الماضيين

اللحمة
اللحمة
الأحد، 08-09-2024 03:13 م
الوكيل الإخباري-   اتلفت أمانة عمان الكبرى ومن خلال فرق التفتيش التابعة لدائرة الرقابة الصحية والمهنية خلال اليومين الماضيين 766 كغم من اللحوم منتهية الصلاحية وغير قابلة للاستهلاك البشري في العاصمة عمان  .اضافة اعلان


وبحسب مدير دائرة الرقابة الصحية والمهنية الدكتور خلدون الهوادي ان الإتلافات كانت خلال حملة نفذتها فرق التفتيش في الدائرة استهدفت الملاحم في مختلف مناطق العاصمة حيث تبين من خلالها عدم صلاحية بعض اللحوم للاستهلاك البشري نتيجة انتهاء صلاحيتها ، لافتا الى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين .

واضاف ان فرق التفتيش بالدائرة تعمل على تنفيذ زيارات ميدانية يوميا للمتابعة والتحقق من سلامة الاغذية في المحال التجارية ومنها الملاحم للتأكد من سلامتها ، منوها الى التزام غالبية الملاحم في العاصمة عمان بالشروط الصحية والمهنية في ذبح وبيع اللحوم .
 
gnews

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