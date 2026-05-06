الأمانة: إجراءات مرورية جديدة في منطقة دوار التطبيقية خلال الأسابيع المقبلة

وأضاف الشمري، أن المشروع يحتاج إلى مدة تتراوح بين 3 أسابيع وشهر حتى ينتهي العمل به، مع تركيب إشارة ضوئية.
وأشار إلى أن تكلفة المشروع تتراوح بين 80 ألفًا و100 ألف دينار.
وأكد وجود تعاون تام بين كوادر أمانة عمّان وإدارة السير في الميدان على مدار الساعة لضمان انسيابية الحركة المرورية، مشيرًا إلى أن بعض الازدحامات المرورية في منطقة الدوار سببها عدم إعطاء الأولوية من قبل المواطنين.
وكانت أمانة عمّان باشرت أعمال إزالة دوّار جامعة العلوم التطبيقية في 10 نيسان، واستبداله بإشارة ضوئية حديثة تعمل بنظام أربعة أطوار، وذلك ضمن جهودها لتحسين السلامة المرورية ومعالجة الاختناقات في الموقع.
وأكدت الأمانة أن أعمال الهدم الخاصة بإعادة إنشاء الدوّار نُفذت وفق الدراسات الفنية والهندسية، وتحت إشراف مختصين، مشيرةً إلى أن عملية هدم العمود، البالغ ارتفاعه 39 مترًا، أُنجزت كما هو مخطط لها ضمن محيط الدوّار.
وأوضحت أنه لم تُسجل أي أضرار مادية أو بشرية، خلافًا لما تم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع، مؤكدةً استمرار كوادرها في العمل بالموقع.
