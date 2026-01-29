الخميس 2026-01-29 04:57 م

الأمانة: إعادة تأهيل جسري مشاة في شارع الملك عبدالله الثاني مساء اليوم

الخميس، 29-01-2026 02:42 م
الوكيل الإخباري-   تقوم أمانة عمّان الكبرى بإعادة تأهيل جسري مشاة (فك وتركيب) في شارع الملك عبدالله الثاني، مقابل حدائق الحسين، اعتبارًا من منتصف هذه الليلة وحتى فجر السبت، وذلك ضمن خططها لإعادة تأهيل جسور المشاة.اضافة اعلان


وقامت الأمانة باتخاذ جميع إجراءات السلامة العامة، وتنفيذ التحويلات المرورية والإغلاقات اللازمة حسب الأصول، بالتنسيق مع إدارة السير.

وأهابت الأمانة بالمواطنين ضرورة الالتزام بالإرشادات والتعليمات، حفاظًا على السلامة العامة.
 
 


