الخميس 2026-05-14 12:12 م

الأمانة : إغلاقات وتحويلات مرورية على طريق المطار مساء اليوم

الأمانة : إغلاقات وتحويلات مرورية على طريق المطار مساء اليوم
الأمانة : إغلاقات وتحويلات مرورية على طريق المطار مساء اليوم
 
الخميس، 14-05-2026 09:12 ص
الوكيل الإخباري-   تباشر أمانة عمّان الكبرى مساء اليوم الخميس أعمال تعبيد لمقطع من شارع المطار، (الجزء القادم من شارع المطار باتجاه الدوار السابع - مدخل الصويفية)، وذلك ضمن خطتها لتحسين البنية التحتية.اضافة اعلان


وقال المدير التنفيذي للطرق في الأمانة، المهندس سليمان الشمري، إن أعمال الكشط والتعبيد ستتم ليلًا تجنبًا للازدحامات المرورية، وضمانًا لتنفيذ العمل على الوجه الأكمل، حيث ستبدأ اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل ولغاية الساعة الثامنة من صباح يوم الجمعة، ولمدة يوم واحد فقط.

بدوره، بيّن مدير دائرة صيانة الطرق في الأمانة، المهندس رائد العرجان، أن أعمال التعبيد تأتي ضمن خطط الأمانة لرفع كفاءة الطرق وتعزيز السلامة العامة لمستخدمي الطريق، والحد من الحوادث المرورية.

وأكد اتخاذ كافة إجراءات السلامة العامة في موقع العمل، والتنسيق مع إدارة السير، حيث إن تنفيذ الأعمال يتطلب إغلاقًا كليًا وتحويلات مرورية مؤقتة.

وتدعو أمانة عمّان الكبرى السائقين إلى الالتزام بالإرشادات المرورية والتعليمات الصادرة عن إدارة السير، والتقيد بالشواخص التحذيرية حفاظًا على سلامتهم وضمانًا لانسيابية الحركة المرورية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تحويلات مرورية مؤقتة على طريق جديتا – إرحابا السبت

أخبار محلية تحويلات مرورية مؤقتة على طريق جديتا – إرحابا السبت

تعبيرية

طب وصحة الفئة العمرية الأكثر عرضة للوفاة بفيروس هانتا

البنك العربي يواصل تعاونه مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة

أخبار الشركات البنك العربي يواصل تعاونه مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة

ل

خاص بالوكيل فزعة أردنية لوافد مصري تشعل منصات التواصل

الحكومة تعلن جاهزيتها لبدء تنفيذ مشروع الناقل الوطني قريباً

أخبار محلية الحكومة تعلن جاهزيتها لبدء تنفيذ مشروع الناقل الوطني قريباً

تعبيرية

طب وصحة دراسة: الكافيين قد يساعد في إبطاء الشيخوخة

تات

تكنولوجيا إنستغرام يطلق ميزة جديدة

بب

أخبار محلية توضيح حول صرف رواتب شهر أيار لمتقاعدي الضمان



 
 






الأكثر مشاهدة

 