الأمانة : إغلاقات وتحويلات مرورية على طريق المطار مساء اليوم

وقال المدير التنفيذي للطرق في الأمانة، المهندس سليمان الشمري، إن أعمال الكشط والتعبيد ستتم ليلًا تجنبًا للازدحامات المرورية، وضمانًا لتنفيذ العمل على الوجه الأكمل، حيث ستبدأ اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل ولغاية الساعة الثامنة من صباح يوم الجمعة، ولمدة يوم واحد فقط.
بدوره، بيّن مدير دائرة صيانة الطرق في الأمانة، المهندس رائد العرجان، أن أعمال التعبيد تأتي ضمن خطط الأمانة لرفع كفاءة الطرق وتعزيز السلامة العامة لمستخدمي الطريق، والحد من الحوادث المرورية.
وأكد اتخاذ كافة إجراءات السلامة العامة في موقع العمل، والتنسيق مع إدارة السير، حيث إن تنفيذ الأعمال يتطلب إغلاقًا كليًا وتحويلات مرورية مؤقتة.
وتدعو أمانة عمّان الكبرى السائقين إلى الالتزام بالإرشادات المرورية والتعليمات الصادرة عن إدارة السير، والتقيد بالشواخص التحذيرية حفاظًا على سلامتهم وضمانًا لانسيابية الحركة المرورية.
