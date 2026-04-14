الأربعاء 2026-04-15 01:10 ص

الأمانة: إنارة جسر عبدون وأبراج السادس بألوان العلم الأردني

الثلاثاء، 14-04-2026 11:12 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت أمانة عمان الكبرى أنه سيتم إنارة جسر عبدون وأبراج السادس بألوان العلم الأردني في الفترة بين 15-17 نيسان الجاري وتوزيع الأعلام على المركبات وعلى المواطنين في مختلف مناطق الأمانة احتفالا باليوم الوطني للعلَم “علمنا عالٍ” الذي يصادف بعد غد الخميس.

وبحسب بيان للأمانة يتضمن الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي تهدف إلى إشراك المواطنين وتعزيز الروح الوطنية، حيث سيتم رفع العلم الاردني على السواري والدروع في الشوارع والميادين العامة وعلى مداخل واسطح مباني الأمانة ومركباتها.


وأكدت ان الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب الأردنيين، يرسّخ رمزية العلم الأردني، الذي يمثل رمزاً للسيادة والوحدة الوطنية، ويعبّر عن الهوية الوطنية، ويجسّد قيم الولاء والانتماء التي تجمع الأردنيين خلف قيادتهم الهاشمية في مسيرة البناء والعطاء المستمرة.


ويتضمن برنامج الاحتفالات كذلك تركيب اعلام على السواري في الأحياء السكنية وعلى سواري الأبنية التي حصلت على أذونات اشغال جديدة ضمن حدود الامانة ونشر فيديو ترويجي عن أهمية ورمزية يوم العلم على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بـ “الأمانة”، اضافة إلى نشر مواد إعلانية على جميع الشاشات الإلكترونية في الشوارع والميادين.

 
 


