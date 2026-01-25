الأحد 2026-01-25 06:40 م

"الأمانة": استكمال المرحلة الرابعة من مشروع المحطة

جانب من أعمال الإزالة
 
الأحد، 25-01-2026 05:27 م

الوكيل الإخباري- باشرت أمانة عمان الكبرى باستكمال المرحلة الرابعة من مشروع المحطة "شارع الجيش العلوي"، ضمن مشروع تطوير أحياء عمان الوطني الاستراتيجي، الذي يهدف الى تنفيذ تحسينات مرورية لشارعي الجيش ورفيفان المجالي وإيجاد فضاءات حضرية.

ويستهدف المشروع الاستراتيجي تطوير المحطة بعدة مراحل، جرى الانتهاء من ثلاثة منها، شملت إنشاء حديقة وملعب، وتنفيذ أعمال توسعة وتحسينات مرورية على شارع رفيفان المجالي بطول 500 متر مقابل جسر المحطة.


وسيتم تنفيذ المرحلة الرابعة والخامسة في شارع الجيش العلوي وشارع رفيفان المجالي، عن طريق إزالة كامل الاعتداءات عن السعة التنظيمية لهذه الشوارع إضافة الى تخطيط وتنظيم المنطقة مروريا بما يخدم المجتمع المحلي في المنطقة لكونها أحد المداخل الرئيسية للعاصمة عمان.

 
 


