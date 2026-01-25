"الأمانة": استكمال المرحلة الرابعة من مشروع المحطة

الوكيل الإخباري- باشرت أمانة عمان الكبرى باستكمال المرحلة الرابعة من مشروع المحطة "شارع الجيش العلوي"، ضمن مشروع تطوير أحياء عمان الوطني الاستراتيجي، الذي يهدف الى تنفيذ تحسينات مرورية لشارعي الجيش ورفيفان المجالي وإيجاد فضاءات حضرية.

ويستهدف المشروع الاستراتيجي تطوير المحطة بعدة مراحل، جرى الانتهاء من ثلاثة منها، شملت إنشاء حديقة وملعب، وتنفيذ أعمال توسعة وتحسينات مرورية على شارع رفيفان المجالي بطول 500 متر مقابل جسر المحطة.