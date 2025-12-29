الأمانة: الرياح والأمطار جرفت الأتربة والحجارة إلى شوارع في عمّان

وأضاف الشمري أن هذه المناطق يتواجد بها أراضٍ غير مبنية، حيث عملت سرعة الرياح والأمطار الغزيرة على جرف الأتربة والحجارة، مما أدى إلى تأخر تصريف المياه.
وأشار إلى أن كوادر الأمانة منتشرة في كافة المواقع، وتعمل على معالجة الملاحظات الواردة، مؤكداً أن شبكة الصرف في هذه المناطق تتمتع بكفاءة جيدة.
