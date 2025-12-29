الأمانة: الرياح والأمطار جرفت الأتربة والحجارة إلى شوارع في عمّان

07:58 م

الوكيل الإخباري- قال مدير الطرق في أمانة عمّان الكبرى، سليمان الشمري، الاثنين، إن غزارة الهطولات المطرية تسببت بتجمع المياه في بعض شوارع جنوب عمّان، خاصة في مناطق المقابلين، خريبة السوق، مرج الحمام، ووادي السير. اضافة اعلان





وأضاف الشمري أن هذه المناطق يتواجد بها أراضٍ غير مبنية، حيث عملت سرعة الرياح والأمطار الغزيرة على جرف الأتربة والحجارة، مما أدى إلى تأخر تصريف المياه.



وأشار إلى أن كوادر الأمانة منتشرة في كافة المواقع، وتعمل على معالجة الملاحظات الواردة، مؤكداً أن شبكة الصرف في هذه المناطق تتمتع بكفاءة جيدة.

