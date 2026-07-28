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الأمانة تباشر أعمال قشط وتعبيد ليلية في شارعي الجيش والهاشمي

الأمانة تباشر أعمال قشط وتعبيد ليلية في شارعي الجيش والهاشمي
الأمانة تباشر أعمال قشط وتعبيد ليلية في شارعي الجيش والهاشمي
 
الثلاثاء، 28-07-2026 01:56 م
الوكيل الإخباري-   تباشر أمانة عمّان الكبرى تنفيذ أعمال قشط وتعبيد ليلية في شارعي الجيش والهاشمي، في منطقة ماركا، مساء اليوم، وذلك ضمن خطتها لإعادة تأهيل الشوارع الرئيسية في المناطق التابعة لها.اضافة اعلان


وقال مدير دائرة صيانة الطرق في الأمانة، المهندس رائد العرجان، إن أعمال التعبيد ستبدأ في شارع الجيش، وستكون من جسر رغدان ولغاية جسر المربط، تليها أعمال التعبيد في شارع الهاشمي، من جسر رغدان ولغاية طلوع الشابسوغ.

وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ الأعمال خلال الفترة الليلية؛ لتجنب الازدحامات المرورية، والحفاظ على انسيابية الحركة المرورية، وضمان إنجاز أعمال التعبيد بالشكل المطلوب، وذلك بالتنسيق مع إدارة السير لتنظيم الحركة المرورية، وإعداد التحويلات اللازمة في المواقع، بما يضمن سلامة مستخدمي الطريق.
 
 


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