الأمانة تباشر أعمال قشط و تعبيد في شارع عرار اليوم

08:48 م

الوكيل الإخباري- تباشر أمانة عمّان الكبرى تنفيذ أعمال قشط و تعبيد ليلية في شارع عرار، في منطقة وادي صقرة، اعتبارا من الساعة 12 منتصف هذه الليلة ، وذلك ضمن خطتها لإعادة تأهيل الشوارع الرئيسية في المناطق التابعة لها. اضافة اعلان







و قال مدير دائرة صيانة الطرق في الأمانة المهندس رائد العرجان أن أعمال التعبيد ستكون على جزئين، الاول من اشارة وادي صقرة ولغاية اشاره حديقة تعريب الجيش، و الثاني من نفق تقاطع شارع عرار مع شارع الشريف حسين ولغاية مبنى الضمان الاجتماعي .





وأشار الى أنه سيتم تنفيذ الأعمال في الفترة الليلية لتجنب الازدحامات المرورية والحفاظ على انسيابية الحركة المرورية، وضمان إنجاز التعبيد بالشكل المطلوب، و ذلك بالتنسيق مع ادارة السير لتنظيم الحركة المرورية وإعداد التحويلات اللازمة في المواقع، بما يضمن سلامة مستخدمي الطريق.





