الأمانة تباشر أعمال قشط و تعبيد في شارع عرار اليوم

و قال مدير دائرة صيانة الطرق في الأمانة المهندس رائد العرجان أن أعمال التعبيد ستكون على جزئين، الاول من اشارة وادي صقرة ولغاية اشاره حديقة تعريب الجيش، و الثاني من نفق تقاطع شارع عرار مع شارع الشريف حسين ولغاية مبنى الضمان الاجتماعي .
وأشار الى أنه سيتم تنفيذ الأعمال في الفترة الليلية لتجنب الازدحامات المرورية والحفاظ على انسيابية الحركة المرورية، وضمان إنجاز التعبيد بالشكل المطلوب، و ذلك بالتنسيق مع ادارة السير لتنظيم الحركة المرورية وإعداد التحويلات اللازمة في المواقع، بما يضمن سلامة مستخدمي الطريق.
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