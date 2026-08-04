الثلاثاء 2026-08-04 10:06 م

الأمانة تباشر أعمال قشط و تعبيد في شارع عرار اليوم

الأمانة تباشر أعمال قشط و تعبيد في شارع عرار الليلة
الأمانة تباشر أعمال قشط و تعبيد في شارع عرار الليلة
 
الثلاثاء، 04-08-2026 08:48 م
الوكيل الإخباري-   تباشر أمانة عمّان الكبرى تنفيذ أعمال قشط و تعبيد ليلية في شارع  عرار، في منطقة وادي صقرة، اعتبارا من الساعة 12 منتصف هذه الليلة ، وذلك ضمن خطتها لإعادة تأهيل الشوارع الرئيسية في المناطق التابعة لها.اضافة اعلان



و قال مدير دائرة صيانة الطرق في الأمانة المهندس رائد العرجان أن أعمال التعبيد ستكون على جزئين،  الاول من اشارة وادي صقرة ولغاية اشاره حديقة تعريب الجيش، و الثاني من نفق تقاطع شارع عرار مع شارع الشريف حسين ولغاية مبنى الضمان الاجتماعي .  


وأشار الى أنه سيتم تنفيذ الأعمال في الفترة الليلية لتجنب الازدحامات المرورية والحفاظ على انسيابية الحركة المرورية، وضمان إنجاز التعبيد بالشكل المطلوب، و ذلك بالتنسيق مع ادارة السير لتنظيم الحركة المرورية وإعداد التحويلات اللازمة في المواقع، بما يضمن سلامة مستخدمي الطريق.
 
 


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