 
الخميس 2024-10-24 04:53 م
 

الأمانة تباشر بالمرحلة الثانية من مشروع تطوير الأحياء القديمة

أمانة عمان الكبرى
أمانة عمان الكبرى
الخميس، 24-10-2024 04:31 م

الوكيل الإخباري-   باشرت أمانة عمان الكبرى بتنفيذ أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير أحياء عمان القديمة في منطقة (جبل التاج)، بهدف إزالة المباني القديمة والعوائق ضمن منطقة العمل.

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وبحسب بيان للأمانة اليوم الخميس، قال مدير المشروع المهندس محمد أبو زيتون، إن العمل في المرحلة الثانية للمشروع سيمتد 3 أشهر، بعد إعداد التقارير الفنية اللازمة من خلال لجان السلامة العامة، والتي خلصت إلى تقييم المباني القديمة من حيث عدم ملاءمتها للسكن أو خطورتها على سكان المنطقة، تمهيدًا لاستملاكها والمباشرة بأعمال التطوير ضمن المشروع.


وأوضح أبو زيتون، أن اختيار جبل التاج يأتي ضمن برنامج مشروع تطوير الأحياء القديمة الذي يشمل جبال (الجوفة، والقلعة، والنصر، والتاج)، إضافة إلى أحياء العاصمة التي تعاني اكتظاظًا سكانيًا وضيق سعة في شوارعها، وسينجز بالكامل خلال 3 أعوام.

 
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