الأمانة تباشر بالمرحلة الثانية من مشروع تطوير الأحياء القديمة

الوكيل الإخباري- باشرت أمانة عمان الكبرى بتنفيذ أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير أحياء عمان القديمة في منطقة (جبل التاج)، بهدف إزالة المباني القديمة والعوائق ضمن منطقة العمل.

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وبحسب بيان للأمانة اليوم الخميس، قال مدير المشروع المهندس محمد أبو زيتون، إن العمل في المرحلة الثانية للمشروع سيمتد 3 أشهر، بعد إعداد التقارير الفنية اللازمة من خلال لجان السلامة العامة، والتي خلصت إلى تقييم المباني القديمة من حيث عدم ملاءمتها للسكن أو خطورتها على سكان المنطقة، تمهيدًا لاستملاكها والمباشرة بأعمال التطوير ضمن المشروع.