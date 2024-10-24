الأمانة تباشر بالمرحلة الثانية من مشروع تطوير الأحياء القديمة

وبحسب بيان للأمانة اليوم الخميس، قال مدير المشروع المهندس محمد أبو زيتون، إن العمل في المرحلة الثانية للمشروع سيمتد 3 أشهر، بعد إعداد التقارير الفنية اللازمة من خلال لجان السلامة العامة، والتي خلصت إلى تقييم المباني القديمة من حيث عدم ملاءمتها للسكن أو خطورتها على سكان المنطقة، تمهيدًا لاستملاكها والمباشرة بأعمال التطوير ضمن المشروع.
وأوضح أبو زيتون، أن اختيار جبل التاج يأتي ضمن برنامج مشروع تطوير الأحياء القديمة الذي يشمل جبال (الجوفة، والقلعة، والنصر، والتاج)، إضافة إلى أحياء العاصمة التي تعاني اكتظاظًا سكانيًا وضيق سعة في شوارعها، وسينجز بالكامل خلال 3 أعوام.
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