الأمانة تبحث والجامعة الأردنية تجميل وسط البلد

وتم الاتفاق على تشكيل فريق فني مشترك من الأمانة والجامعة الأردنية للقيام بكشف ميداني شامل على المواقع المقترحة، وتحديد منطقة نموذجية لبدء أعمال التطوير والتأهيل فيها كمرحلة أولى.
وأكد المدير التنفيذي لمشروع تطوير أحياء عمان القديمة المهندس محمد أبو زيتون، أن المشروع يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للأمانة لإحياء قلب عمّان التاريخي وتحويله إلى وجهة سياحية وثقافية جاذبة، من خلال إعادة تأهيل المباني التراثية، وتحسين البنية التحتية، وإبراز المعالم الأثرية غير المستغلة، بالتعاون مع الخبرات الأكاديمية المتخصصة.
من جانبه، استعرض الدكتور يزن أبو الحسن، المختص بصيانة وترميم المباني التراثية في كلية الآثار والسياحة بالجامعة الأردنية، أسس التدخل العلمي في المباني ذات القيمة التراثية.
وقدم الدكتور فراس شرف من كلية هندسة العمارة، المختص بالتخطيط الحضري، رؤية مقترحة لربط المسارات السياحية بالنسيج العمراني القائم بشكل يحافظ على الهوية البصرية لوسط البلد.
وأكد أساتذة من الجامعة شاركوا في الاجتماع، أهمية التكامل بين العمل البلدي والبحث الأكاديمي للحفاظ على الهوية العمرانية لوسط البلد، وتوثيق عناصره الأثرية وفق المعايير العلمية المعتمدة لدى منظمة اليونسكو.
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