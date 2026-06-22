الأمانة تبحث والجامعة الأردنية تجميل وسط البلد

الوكيل الإخباري- بحثت أمانة عمّان الكبرى والجامعة الأردنية خلال اجتماع تنسيقي الخطط الأولية وآليات التنسيق لإطلاق أولى مراحل مشروع "تجميل وسط البلد" الذي يهدف إلى تنشيط المنطقة سياحياً واقتصادياً.

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واستعرض الاجتماع عددا من المواقع التراثية المقترحة في منطقة وسط البلد، والتي تتمتع بمقومات أثرية وعمرانية فريدة تؤهلها لتكون نواة لمسار سياحي متكامل، بحضور نائبي مدير المدينة لشؤون التخطيط المهندس زياد أبو عرابي، وشؤون المناطق والبيئة المهندس محمد الفاعوري، والمدير التنفيذي للطرق المهندس سليمان الشمري، إلى جانب خبراء وأكاديميين متخصصين بالآثار والتراث العمراني من الجامعة الأردنية.



وتم الاتفاق على تشكيل فريق فني مشترك من الأمانة والجامعة الأردنية للقيام بكشف ميداني شامل على المواقع المقترحة، وتحديد منطقة نموذجية لبدء أعمال التطوير والتأهيل فيها كمرحلة أولى.



وأكد المدير التنفيذي لمشروع تطوير أحياء عمان القديمة المهندس محمد أبو زيتون، أن المشروع يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للأمانة لإحياء قلب عمّان التاريخي وتحويله إلى وجهة سياحية وثقافية جاذبة، من خلال إعادة تأهيل المباني التراثية، وتحسين البنية التحتية، وإبراز المعالم الأثرية غير المستغلة، بالتعاون مع الخبرات الأكاديمية المتخصصة.



من جانبه، استعرض الدكتور يزن أبو الحسن، المختص بصيانة وترميم المباني التراثية في كلية الآثار والسياحة بالجامعة الأردنية، أسس التدخل العلمي في المباني ذات القيمة التراثية.



وقدم الدكتور فراس شرف من كلية هندسة العمارة، المختص بالتخطيط الحضري، رؤية مقترحة لربط المسارات السياحية بالنسيج العمراني القائم بشكل يحافظ على الهوية البصرية لوسط البلد.