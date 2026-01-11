الأمانة تتعاقد مع شركات خاصة لجمع وتنظيف ونقل النفايات في العاصمة

03:40 م

الوكيل الإخباري- كشف رئيس لجنة أمانة عمّان، يوسف الشواربة، اليوم الأحد، عن تعاقد الأمانة مع 3 شركات من القطاع الخاص لتنظيف وجمع ونقل النفايات في العاصمة، وذلك بهدف رفع مستوى النظافة في المدينة.





وبيّن الشواربة أن الأمانة تعمل على تعزيز كفاءة النظافة في المدينة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تم التوقيع مع ثلاث شركات، وسيتم الإعلان عن البرنامج التنفيذي لعملها الأسبوع المقبل، خلال مرحلة انتقالية تستمر لمدة 6 أشهر.



وأكد الشواربة أن الأمانة ألزمت الشركات بأن يكون 70% من كوادرها من عمال الوطن من أمانة عمّان، مشددًا على أن حقوق عمال الوطن لن تُمس. وقال: "ألزمنا شركات خدمات النظافة أن يكون 70% من كادرها من عمال الوطن من الأمانة"، فيما أوضح أن المتبقي منهم سيبقون على كوادر الأمانة.



وبيّن أن العطاء مدته 10 سنوات ويحقق وفراً يصل إلى 180 مليون دينار للأمانة، ويوزّع العطاء على 3 أقاليم في العاصمة، ويبلغ إجمالي حجم التقاعد في المشروع 100 مليون دينار، وفق الشواربة.



وأكد الشواربة أن البنية التحتية ستتغير بشكل كامل لآلية وطريقة التنظيف.



وباشرت أمانة عمّان الكبرى بتشغيل كاميرات الرقابة البيئية المخصصة لرصد مخالفات الإلقاء العشوائي للنفايات، وذلك في إطار دعم الاستراتيجية الوطنية للنظافة وتعزيز الالتزام البيئي في العاصمة، بهدف تحقيق بيئة حضرية نظيفة ومستدامة، إضافة إلى تعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية والحد من السلوكيات السلبية المرتبطة بالتخلص غير السليم من النفايات.



حيث تم تركيب 30 كاميرا على مركبات تابعة للأمانة، إضافة إلى 11 كاميرا ثابتة في متنزه غمدان، بما يضمن تغطية ميدانية واسعة لمختلف مناطق العاصمة، ورصد المخالفات البيئية بشكل مباشر وموثوق، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق التشريعات النافذة.



ودعت أمانة عمّان المواطنين إلى التعاون والالتزام بالسلوكيات البيئية السليمة، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على جمالية العاصمة وبيئتها، مؤكدة أن هذه الخطوة تُعد استمراراً لجهود أمانة عمّان في تبني حلول ذكية وتقنيات حديثة لخدمة المدينة وسكانها، وعكس الصورة الحضارية لعمّان، درة التاج الهاشمي.

