الإثنين 2025-12-29 03:29 م

"الأمانة" تتعامل مع ارتفاع منسوب المياه في بعض المواقع

مبنى أمانة عمان الكبرى
أمانة عمان الكبرى
الإثنين، 29-12-2025 03:18 م

الوكيل الإخباري- أكد الناطق الرسمي باسم أمانة عمان الكبرى الدكتور ناصر الرحامنة أن كوادر الأمانة تتعامل مع ارتفاع منسوب المياه في بعض المواقع.

وقال الرحامنة إن هطول الأمطار منذ ساعات صباح اليوم الاثنين تسبب في ارتفاع منسوب المياه في شوارع رئيسة وفرعية؛ منها شارع مكة، وشارع الإخلاص، وشارع الأميرة ثروت في وادي السير.


وأضاف إن الأمانة من خلال فرقها الميدانية تجري ما يلزم في المواقع التي تعرضت لتجمعات وارتفاع منسوب المياه، داعيا المواطنين إلى الالتزام بعدد من الإرشادات الوقائية، وأبرزها تأمين مواد البناء لمنع إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار، وتفقد المضخات الغاطسة في الطوابق السفلية للمباني والمحال التجارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البضائع والمتاجر من أي تسرب للمياه.


وشدد على ضرورة الابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول، وعدم إلقاء النفايات أو الأنقاض عشوائيا لضمان فاعلية شبكة تصريف مياه الأمطار، وعدم ربط مزاريب الأسطح بشبكات الصرف الصحي لتجنب فيضانها، وتثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح، مثل ألواح "الزينكو" واللوحات الإعلانية، والابتعاد عن مصادر الكهرباء في الشوارع والحدائق العامة.


وتعمل الأمانة منذ أمس بحالة الطوارئ القصوى مياه في التعامل مع المنخفض الجوي التي يؤثر على المملكة منذ السبت الماضي.

 
 


