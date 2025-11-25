الأمانة تتوعد من يقوم بربط المزاريب بمناهل الصرف الصحي بغرامات مالية

08:17 م

الوكيل الإخباري- شهدت العاصمة عمّان، الثلاثاء، ارتفاعاً في منسوب المياه في بعض شوارع العاصمة، بعد أمطار غزيرة استمرت لفترة قصيرة، بحسب أمانة عمّان.





نائب مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة في أمانة عمّان، محمد الفاعوري، أوضح أن الأمانة تعمل بشكل مستمر على تنظيف المناهل ومجاري المياه في مختلف المواسم، مشيراً إلى وجود نحو 50 ألف منهل مخصّص لتصريف مياه الأمطار في العاصمة.



وقال إن الموجة المطرية، الثلاثاء، سجلت ثلاث ملاحظات رئيسية، أبرزها ارتفاع منسوب المياه في منطقة الشميساني نتيجة ضغط كبير على خط صرف صحي رئيسي، سببه ربط مزاريب الأبنية على مناهل التصريف.



وأضاف أن الأمانة تعاملت أيضاً مع انجرافات للتربة في منطقة بدر أثّرت على أحد الطرق المنخفضة، وتمت معالجتها فوراً.



وأكد أن المناهل مصممة لاستيعاب كميات محددة من المياه، وأن أي ربط مخالف يحمّلها ضغطاً يفوق طاقتها ويتسبب بارتفاع منسوب المياه وتعطّل التصريف الطبيعي.



وكشف الفاعوري عن نظام جديد ستقرّه أمانة عمّان قريباً، يتضمن فرض غرامات مالية على كل من يثبت قيامه بربط مزاريب الأبنية على مناهل الصرف الصحي ومجاري المياه.



من جانبه، قال الناطق الإعلامي باسم شركة "مياهنا"، إبراهيم القبيلات، إن شبكة الصرف الصحي مستقلة بطبيعتها ولا تواجه مشكلات فنية خلال فصل الشتاء إلا عند قيام البعض بربط مزاريب الأسطح على خطوطها، ما يؤدي إلى تدفق كميات كبيرة من المياه تتجاوز قدرة الشبكات.



وأوضح القبيلات أن الشركة تعاملت، الثلاثاء، مع 240 شكوى من أصل 305 وردت إليها.



وأشار إلى أن الضغط الكبير على خط التصريف في الشميساني كان سبباً مباشراً في ارتفاع منسوب المياه، مؤكداً معالجة الملاحظة في حينها.