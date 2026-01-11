الأمانة تحكم قبضتها على ملقي النفايات بتشغيل كاميرات المراقبة في عمّان

حيث تم تركيب 30 كاميرا على مركبات تابعة للأمانة، اضافة الى 11 كاميرا ثابتة في متنزه غمدان، بما يضمن تغطية ميدانية واسعة لمختلف مناطق العاصمة، ورصد المخالفات البيئية بشكل مباشر وموثوق، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق التشريعات النافذة.
ودعت أمانة عمان المواطنين إلى التعاون والالتزام بالسلوكيات البيئية السليمة، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على جمالية العاصمة و بيئتها، مؤكدة أن هذه الخطوة تعد استمرارا لجهود امانة عمان في تبني حلول ذكية وتقنيات حديثة لخدمة المدينة وسكانها وعكس الصورة الحضارية لعمان درة التاج الهاشمي.
