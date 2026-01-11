الأحد 2026-01-11 05:28 م

الأمانة تحكم قبضتها على ملقي النفايات بتشغيل كاميرات المراقبة في عمّان

ا
أرشيفية
 
الأحد، 11-01-2026 03:18 م
الوكيل الإخباري- باشرت أمانة عمان الكبرى بتشغيل كاميرات الرقابة البيئية المخصصة لرصد مخالفات الإلقاء العشوائي للنفايات، وذلك في إطار دعم الاستراتيجية الوطنية للنظافة وتعزيز الالتزام البيئي في العاصمة، بهدف تحقيق بيئة حضرية نظيفة ومستدامة، إضافة إلى تعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية والحد من السلوكيات السلبية المرتبطة بالتخلص غير السليم من النفايات.اضافة اعلان


حيث تم تركيب 30 كاميرا على مركبات تابعة للأمانة، اضافة الى 11 كاميرا ثابتة في متنزه غمدان، بما يضمن تغطية ميدانية واسعة لمختلف مناطق العاصمة، ورصد المخالفات البيئية بشكل مباشر وموثوق، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق التشريعات النافذة.
 
ودعت أمانة عمان المواطنين إلى التعاون والالتزام بالسلوكيات البيئية السليمة، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على جمالية العاصمة و بيئتها، مؤكدة أن هذه الخطوة تعد استمرارا لجهود امانة عمان في تبني حلول ذكية وتقنيات حديثة لخدمة المدينة وسكانها وعكس الصورة الحضارية لعمان درة التاج الهاشمي.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

شؤون برلمانية "المالية النيابية" تناقش تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بوزارة المياه

إنا لله وإنا إليه راجعون

نعـي فـاضل شكر على تعاز

العيسوي يعزي عشيرتي النوايسة والطراونة

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشيرتي النوايسة والطراونة

ل

شؤون برلمانية "التعليم النيابية" تطلع على الأداء الأكاديمي للجامعة الأردنية

ا

أخبار محلية وزير العدل: الأردن يضع خبراته القضائية والقانونية في خدمة الأشقاء بسوريا

ل

أخبار محلية مستشفى الجامعة يطلق خطته الاستراتيجية للأعوام 2026–2030

الثقافة العسكرية توقع اتفاقية تعاون مع الجامعة الألمانية الأردنية

أخبار محلية الثقافة العسكرية توقع اتفاقية تعاون مع الجامعة الألمانية الأردنية

ا

أخبار الشركات "زين" ترفع تصنيفها في القائمة العالمية للتصدّي لتغيّر المناخ إلى المستوى A



 






الأكثر مشاهدة