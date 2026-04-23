الأمانة: تحويلات مرورية لتركيب جسر مشاة في شارع الملك عبد الله الثاني مساء اليوم

الوكيل الإخباري- تقوم أمانة عمّان الكبرى بتركيب جسر مشاة حديدي في شارع الملك عبد الله الثاني مساء اليوم، وذلك ضمن خطتها لتحسين البنية التحتية، اعتباراً من الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليلة ولغاية الساعة الثامنة صباحاً، ولمدة يوم واحد فقط. اضافة اعلان





وقال مدير دائرة الإنشاءات في أمانة عمّان المهندس هاني المراشدة إنه سيتم تركيب جسر المشاة في المقطع الواقع من دوار خلدا إلى مسجد الشريفة فاطمة بنت ناصر، وذلك ضمن خطط الأمانة لتطوير البنية التحتية وتعزيز السلامة العامة لمستخدمي الطريق، والحد من الحوادث المرورية، وتأمين عبور آمن للمشاة.



من جهته، بيّن المدير التنفيذي للطرق المهندس سليمان الشمري أن تنفيذ الأعمال يتطلب إغلاقاً كلياً لمسارب الشارع في موقع العمل، حفاظاً على السلامة العامة وانسيابية التنفيذ، الأمر الذي يستدعي إجراء تحويلات مرورية مؤقتة على النحو التالي:



للسير القادم من دوار خلدا باتجاه صويلح:



سيتم تحويل الحركة المرورية إلى اليمين نحو شارع غانم ولد علي، ثم الالتفاف يساراً إلى شارع سعيد الملك بينو، ومنه يساراً باتجاه شارع عايد رشيد السكر، وصولاً إلى شارع الملك عبد الله الثاني، ومن ثم الاتجاه يميناً نحو صويلح عبر شارع حبيبة الفهري.



وللسير القادم من صويلح باتجاه دوار خلدا:



يتم التوجه يميناً نحو إشارة الأمير غازي، ثم الالتفاف يساراً إلى شارع مالك بن أسماء، ومنه يساراً إلى شارع نمر العريق، وصولاً إلى شارع الملك عبد الله الثاني باتجاه دوار خلدا.



ودعت أمانة عمّان الكبرى المواطنين والسائقين إلى الالتزام بالإرشادات المرورية والتعليمات الصادرة عن كوادر إدارة السير، والتقيد بالشواخص التحذيرية الموضوعة في الموقع، حفاظاً على سلامتهم وضماناً لانسيابية الحركة المرورية.





