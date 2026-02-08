الأمانة: تحويلات مرورية مؤقتة في شارع زهران مساء اليوم

وأوضحت الأمانة أن التحويلات المرورية تشمل تحويل السير القادم من الدوار السادس يمينًا باتجاه شارع المدينة المنورة، وتحويل السير القادم من الدوار السابع باتجاه شارع الوكالات، وكذلك باتجاه نفق صهيب المؤدي إلى شارع المدينة المنورة.
وبيّنت الأمانة أن هذه الإجراءات تأتي حرصًا على السلامة العامة، ولتمكين الفرق الفنية المختصة من فحص الجسر وتقييم الأضرار وإجراء الأعمال اللازمة، مؤكدة أن كوادرها، بالتعاون مع إدارة السير، ستقوم بتنظيم الحركة المرورية في الموقع للتخفيف من الازدحامات.
ودعت أمانة عمّان السائقين إلى الالتزام بالإرشادات المرورية واللوحات التحذيرية، واستخدام الطرق البديلة المتاحة، مشيرةً إلى أنه سيتم إعادة فتح الطريق فور الانتهاء من الأعمال المطلوبة.
