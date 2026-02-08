الأحد 2026-02-08 02:45 م

الأمانة: تحويلات مرورية مؤقتة في شارع زهران مساء اليوم

الأمانة: تحويلات مرورية مؤقتة في شارع زهران مساء اليوم
الأمانة: تحويلات مرورية مؤقتة في شارع زهران مساء اليوم
 
الأحد، 08-02-2026 02:39 م
الوكيل الإخباري- أعلنت أمانة عمّان الكبرى عن تنفيذ تحويلات مرورية مؤقتة اعتبارًا من الساعة الثامنة مساء اليوم، على امتداد شارع زهران، في المنطقة الواقعة بين الدوار السادس والدوار السابع، وذلك بسبب تعرّض جسر المشاة أعلى نفق صهيب لحادث سير.اضافة اعلان


وأوضحت الأمانة أن التحويلات المرورية تشمل تحويل السير القادم من الدوار السادس يمينًا باتجاه شارع المدينة المنورة، وتحويل السير القادم من الدوار السابع باتجاه شارع الوكالات، وكذلك باتجاه نفق صهيب المؤدي إلى شارع المدينة المنورة.

وبيّنت الأمانة أن هذه الإجراءات تأتي حرصًا على السلامة العامة، ولتمكين الفرق الفنية المختصة من فحص الجسر وتقييم الأضرار وإجراء الأعمال اللازمة، مؤكدة أن كوادرها، بالتعاون مع إدارة السير، ستقوم بتنظيم الحركة المرورية في الموقع للتخفيف من الازدحامات.

ودعت أمانة عمّان السائقين إلى الالتزام بالإرشادات المرورية واللوحات التحذيرية، واستخدام الطرق البديلة المتاحة، مشيرةً إلى أنه سيتم إعادة فتح الطريق فور الانتهاء من الأعمال المطلوبة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأمانة: تحويلات مرورية مؤقتة في شارع زهران مساء اليوم

أخبار محلية الأمانة: تحويلات مرورية مؤقتة في شارع زهران مساء اليوم

ل

أخبار الشركات فريق كلية الحقوق إلى نهائيات أكسفورد العالمية للمحكمة الصورية 2026

ب

أخبار محلية تكريم 52 نزيلاً من مراكز الإصلاح والتأهيل بعد نجاحهم بالدورة التكميلية ​

ي

أخبار محلية تحديد دوام المدارس الخاصة خلال شهر رمضان

3 شهداء منذ صباح اليوم: شهيدان برصاص وقصف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة

فلسطين 3 شهداء منذ صباح اليوم: شهيدان برصاص وقصف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة

ل

أخبار محلية إطلاق تطبيق نقابة المهندسين وموقعها الإلكتروني بحلتهما الجديدة

ل

شؤون برلمانية الأردن.. مقترح نيابي بتقييد استخدام منصات التواصل لمن هم دون 16 عاما

قاعدة 3-2-1.. خطوات بسيطة مدعومة علميا لتحسين النوم

طب وصحة قاعدة 3-2-1.. خطوات بسيطة مدعومة علميا لتحسين النوم



 






الأكثر مشاهدة