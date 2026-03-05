الأمانة تخالف 163 منشأة لعدم التزامها بالاشتراطات الصحية

وأوضح الرحامنة أن الحملات التفتيشية أسفرت عن توجيه 1233 إنذاراً لمنشآت مخالفة، وتحرير 163 مخالفة تتعلق بعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، إضافة إلى إتلاف ما مجموعه 7179 لتراً من العصائر والمواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.
وأضاف أن كوادر الأمانة قامت كذلك بترحيل 305 بسطات مخالفة من مواقع مختلفة داخل العاصمة، في حين تم إحضار 114 عينة من العصائر الرمضانية لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك منذ بداية رمضان وحتى يوم 14 رمضان.
وأشار الرحامنة إلى أن الأمانة مستمرة في تكثيف الرقابة خلال شهر رمضان المبارك، داعياً أصحاب المنشآت والبسطات إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية والتعليمات الصادرة عن الأمانة حفاظاً على الصحة والسلامة العامة.
