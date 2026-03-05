الأمانة تخالف 163 منشأة لعدم التزامها بالاشتراطات الصحية

الوكيل الإخباري- أكد الناطق الرسمي باسم أمانة عمان الكبرى الدكتور ناصر الرحامنة أن كوادر دائرة الرقابة الصحية في الأمانة تواصل تنفيذ جولات تفتيشية مكثفة على المنشآت والبسطات التي تتعامل مع العصائر الرمضانية، في إطار حرص الأمانة على ضمان سلامة المواد الغذائية المقدمة للمواطنين والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية المعتمدة.

وأوضح الرحامنة أن الحملات التفتيشية أسفرت عن توجيه 1233 إنذاراً لمنشآت مخالفة، وتحرير 163 مخالفة تتعلق بعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، إضافة إلى إتلاف ما مجموعه 7179 لتراً من العصائر والمواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.



وأضاف أن كوادر الأمانة قامت كذلك بترحيل 305 بسطات مخالفة من مواقع مختلفة داخل العاصمة، في حين تم إحضار 114 عينة من العصائر الرمضانية لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك منذ بداية رمضان وحتى يوم 14 رمضان.