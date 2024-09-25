"الأمانة" تختتم أولى ورشاتها التدريبية حول تعزيز قدرات الاستجابة للأزمات

الوكيل الإخباري- اختتمت أمانة عمان، بالتعاون مع شبكة المدن القوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أولى الورشات التدريبية المتخصصة ضمن مشروع شامل لتعزيز قدرات الاستعداد والاستجابة للأزمات.

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