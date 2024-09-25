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"الأمانة" تختتم أولى ورشاتها التدريبية حول تعزيز قدرات الاستجابة للأزمات

أمانة عمان الكبرى
أمانة عمان
الأربعاء، 25-09-2024 06:32 م

الوكيل الإخباري-    اختتمت أمانة عمان، بالتعاون مع شبكة المدن القوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أولى الورشات التدريبية المتخصصة ضمن مشروع شامل لتعزيز قدرات الاستعداد والاستجابة للأزمات.

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واستهدفت الورشة، التي استمرت 3 أيام، كبار المسؤولين في الأمانة لتمكينهم من تطوير خطط فعالة للاستجابة للأزمات والطوارئ، بما يسهم في تعزيز مرونة المدينة وقدرتها على الصمود في وجه التحديات، وإنشاء نموذج مستدام للاستعداد والاستجابة المستمرة للأزمات، ونقل معارفهم بفعالية إلى مسؤولين آخرين في الحكومات المحلية على المستويين الوطني والإقليمي.

 
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