"الأمانة" تختتم أولى ورشاتها التدريبية حول تعزيز قدرات الاستجابة للأزمات

واستهدفت الورشة، التي استمرت 3 أيام، كبار المسؤولين في الأمانة لتمكينهم من تطوير خطط فعالة للاستجابة للأزمات والطوارئ، بما يسهم في تعزيز مرونة المدينة وقدرتها على الصمود في وجه التحديات، وإنشاء نموذج مستدام للاستعداد والاستجابة المستمرة للأزمات، ونقل معارفهم بفعالية إلى مسؤولين آخرين في الحكومات المحلية على المستويين الوطني والإقليمي.
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