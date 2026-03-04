الأربعاء 2026-03-04 01:06 م

الأمانة تُخرج المشاركين في برامج التدريب المهني

الأربعاء، 04-03-2026 11:57 ص
الوكيل الإخباري-   رعى مدير مدينة عمان المهندس نبيل الجريري حفل تخريج المشاركين في البرامج التدريبية لمجموعة من الوظائف المهنية، اليوم الأربعاء، وذلك ضمن احتفالات أمانة عمّان الكبرى بيوم المدينة الذي يصادف الثاني من آذار كل عام.اضافة اعلان


ويأتي تنظيم هذه البرامج التدريبية ضمن جهود الأمانة المستمرة في تطوير الكوادر المهنية والفنية، ورفع كفاءتها المهنية، بما ينسجم مع دليل تصنيف الوظائف المهنية لأمانة عمّان.

واشتملت البرامج التدريبية، التي قدمها مدربون من الأمانة، على ستة أيام تدريبية، تم تخصيص يومين للتدريب النظري وأربعة أيام للتطبيق العملي لمجموعة من الوظائف المهنية التي ضمت: مشيط خلطة أسفلتية، فني بلاطة، مشغل خلاطة، مشغل كسارة، بناء، قياس، بناء كندرين، بليط، فني فتري، فني ونش، فني جت، حصل بعدها المتدربون على شهادة تدريبية.

وقال الجريري إن البرنامج التدريبي يأتي ضمن خطط أمانة عمّان لمواكبة خطة التحديث الإداري والاقتصادي في المملكة، التي تركز على التوجه نحو التعليم المهني والتقني ورفد الاقتصاد الوطني بكوادر مؤهلة، ويعكس التزام الأمانة بتأهيل الكوادر وتطوير مهاراتهم بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمدينة عمّان ومواطنيها.

وفي نهاية الحفل وزّع الجريري الشهادات على الموظفين المشاركين تقديراً لالتزامهم واجتيازهم لمتطلبات البرنامج التدريبي بنجاح.
 
 


