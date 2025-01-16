الأمانة: تخفيض 20% على بدل التعويض لنهاية نيسان المقبل

الوكيل الإخباري- قررت اللجنة اللوائية للتنظيم والأبنية في أمانة عمان الكبرى برئاسة أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، تخفيض بدل التعويض المفروض بموجب التعديلات التنظيمية المصدقة والمشروطة بنسبة 20 بالمئة من قيمة بدل التعويض المفروض استنادا للمادة "47" من قانون التنظيم.

اضافة اعلان