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الأمانة: تخفيض 20% على بدل التعويض لنهاية نيسان المقبل

امانة عمان الكبرى - أرشيفية
أمانة عمان الكبرى
الخميس، 16-01-2025 02:56 م

الوكيل الإخباري-   قررت اللجنة اللوائية للتنظيم والأبنية في أمانة عمان الكبرى برئاسة أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، تخفيض بدل التعويض المفروض بموجب التعديلات التنظيمية المصدقة والمشروطة بنسبة 20 بالمئة من قيمة بدل التعويض المفروض استنادا للمادة "47" من قانون التنظيم.

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وبحسب بيان الأمانة اليوم الخميس، اشترط القرار أن يكون الدفع حتى 30 نيسان المقبل، مبينا أنه بعد تلك الفترة يعود بدل التعويض كما كان سابقا.

 
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