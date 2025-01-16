الأمانة: تخفيض 20% على بدل التعويض لنهاية نيسان المقبل

وبحسب بيان الأمانة اليوم الخميس، اشترط القرار أن يكون الدفع حتى 30 نيسان المقبل، مبينا أنه بعد تلك الفترة يعود بدل التعويض كما كان سابقا.
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