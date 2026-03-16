الأمانة تطلق أولى فعاليات أكاديمية المناخ للأطفال

وتضمنت الفعالية، التي نظمتها وحدة متابعة واستدامة المشاريع بالتعاون مع دائرة المرافق والبرامج الاجتماعية، العديد من الأنشطة باستخدام الشاشات التفاعلية، تم من خلالها تقديم محتوى توعوي للأطفال حول البيئة وأهمية الحفاظ عليها بأسلوب تعليمي تفاعلي يشجع الطلبة على المشاركة والتعلم
وقالت مديرة وحدة متابعة و استدامة المشاريع المهندسة ساجدة النسور أن أكاديمية المناخ تهدف إلى تنمية الوعي البيئي لدى الأجيال الناشئة، وتعزيز فهمهم لتحديات التغير المناخي، وتشجيعهم على تبنّي ممارسات مستدامة من خلال برامج تعليمية تفاعلية مبتكرة، مما يسهم في دعم جهود مدينة عمان للتكيف مع تغير المناخ وتحقيق مستقبل أخضر ومستدام.
واضافت ان هذه الفعالية هي ثمرة التعاون المشترك لإعداد المحتوى وتنظيم الأنشطة والبرامج التوعوية الموجهة للأطفال.
ويشار الى ان اكاديمية المناخ للأطفال تقدم برامج مبتكرة لتعزيز وعي الأطفال بقضايا المناخ، مثل التدوير، الزراعة المستدامة، وترشيد استهلاك الموارد، من خلال برامج و انشطة شاملة ومبتكرة تسهم في نشر ثقافة الاستدامة بين الأطفال.
