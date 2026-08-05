الأمانة تطلق "برنامج النور" لدعم أبناء عمال الوطن المتفوقين

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الوكيل الإخباري- وقعت أمانة عمّان الكبرى وجمعية الفيصل والفارس الخيرية، اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون لتنفيذ مبادرة «برنامج النور» لدعم الطلبة المتفوقين من أبناء عمال الوطن في الأمانة. اضافة اعلان





وتهدف اتفاقية التعاون، التي وقعها رئيس لجنة أمانة عمّان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة ورئيس جمعية الفيصل والفارس الخيرية الدكتور محمد مبروك، بحضور مدير المدينة المهندس نبيل الجريري في مبنى الأمانة، إلى تنفيذ مبادرة دعم عدد من الطلبة المتفوقين من أبناء موظفي أمانة عمّان الكبرى من فئة عمال الوطن، وذلك من خلال تقديم منح دراسية في الجامعات الأردنية الرسمية، وفق معايير تنافسية دقيقة وآليات اختيار وإدارة ومتابعة منضبطة.



وقال الشواربة إن توقيع الاتفاقية هو ترجمة لحرص أمانة عمّان على تعزيز أواصر التعاون المثمر والشراكة الفعالة مع مختلف المؤسسات، بهدف خدمة أبناء المجتمع.



وأكد أن تمكين الطلبة المتفوقين من أبناء عمال الوطن يعكس التزام أمانة عمّان الكبرى بمسؤوليتها المجتمعية، وتقديراً منها لعمال الوطن وجهودهم في خدمة العاصمة وسكانها.



بدوره، أكد مبروك أن توقيع الاتفاقية يعكس نهج الجمعية في دعم التعليم كأحد أهم أدوات التمكين المجتمعي، مشيداً بالدور الذي تقوم به أمانة عمّان لدعم عمال الوطن وأبنائهم من خلال تبني المبادرات التي تسهم في تحسين جودة حياتهم وتأمين مستقبل أفضل لأبنائهم.



وتنص الاتفاقية على تقديم الدعم للطلبة المتفوقين الذين حصلوا على قبول رسمي في الجامعات الأردنية الرسمية وفق نظام القبول التنافسي المعتمد من الجهات المختصة، داخل حدود المملكة الأردنية الهاشمية.



وبموجب الاتفاقية، يستفيد من هذه المبادرة الطلبة من أبناء موظفي أمانة عمّان الكبرى من فئة عمال الوطن، الذين هم على رأس عملهم لدى الأمانة بتاريخ تقديم الطلب، بشرط أن يكون الموظف مستوفياً لشروط الخدمة والسلوك الوظيفي المنصوص عليها في الاتفاقية.



وتشترط الاتفاقية أن يكون الطالب من خريجي الثانوية العامة للعام نفسه الذي يتم فيه التقديم، وألا يقل معدله في شهادة الثانوية العامة عن تسعين بالمئة (90%)، إضافة إلى أن يكون الطالب قد حصل على قبول في جامعة أردنية رسمية ضمن برنامج البكالوريوس ووفق نظام التنافس.





