الأمانة تطلق رسميًا مسابقة "الطلاب يعيدون ابتكار المدن"

الوكيل الإخباري- نظمت أمانة عمّان الكبرى، من خلال مديرية التخطيط، وبالتعاون مع شبكة C40 Cities، فعالية لإطلاق مسابقة "Students Reinventing Cities" رسمياً في نسختها الرابعة، بمشاركة واسعة من طلبة الجامعات وأعضاء الهيئات التدريسية من داخل الأردن وخارجه، وذلك ضمن جهودها لتعزيز الابتكار الحضري ومواجهة تحديات التغير المناخي.





وأكدت المدير التنفيذي لمديرية التخطيط في أمانة عمّان، المهندسة لبنى أبو عين، في كلمتها الافتتاحية، أن هذه المسابقة تمثل منصة حقيقية لإبداع الشباب، حيث تتيح الفرصة أمام طلبة الجامعات لتقديم رؤاهم وأفكارهم حول كيفية إعادة ابتكار مدننا، بما يجعلها أكثر ملاءمة لاحتياجات الإنسان وأكثر انسجامًا مع البيئة وأكثر قدرة على مواجهة تحديات المستقبل.



وأشارت إلى أن أمانة عمّان تولي أهمية قصوى لمواجهة التغير المناخي من خلال تعزيز التخطيط والتصميم الحضري الفعّال، إلى جانب زيادة المساحات الخضراء وتحسين إدارة الموارد، بما يسهم في تطوير بيئة حضرية أكثر استدامة وجودة حياة أفضل للمجتمع.



وأوضحت أن موقع المشروع لهذا العام، Green Urban Strip، يقع في منطقة مركزية واستراتيجية تحتوي على العديد من التحديات والفرص، ما يتيح إمكانية إعادة التأهيل الحضري وخلق محور حضري نابض بالحياة ومتجاوب مع التغير المناخي، مع التركيز على تطوير الفراغات الحضرية، وتعزيز المساحات العامة، وتحسين حركة المشاة وسهولة الوصول ضمن الموقع، بالإضافة إلى تحسين الواقع التجاري ليكون نقطة جذب للأحياء المجاورة ولباقي محيط المدينة.



وأكدت أن هذه المسابقة تشجع الطلبة على تقديم حلول تصميمية مبتكرة تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الهوية الحضرية للمدينة، بما يعكس دور التخطيط الحضري في بناء مدن أكثر استدامة.



وشددت على دور الشباب في قيادة التغيير، حيث إن أفكارهم المبتكرة هي ما سيجعل المدينة أكثر قدرة على مواجهة التحديات وأكثر إشراقًا في المستقبل، وأن ابتكارات اليوم هي مدن الغد.



وقالت مديرة وحدة التنمية المستدامة في أمانة عمّان، المهندسة نسرين داوود، إن هذه الفعالية تأتي تتويجًا لجهود التنسيق والتعاون المستمر مع شبكة C40 Cities، وضمن توجه الأمانة لتعزيز الشراكات الدولية وتفعيل دور الشباب في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات الحضرية، مشيرة إلى أن العمل المشترك مع الشبكة يفتح آفاقًا جديدة أمام الطلبة للمشاركة في مشاريع واقعية ذات أثر ملموس على المدينة.



من جهتها، ثمّنت ممثلة شبكة C40 Cities، ومديرة مشروع تجديد المدن في أوروبا Benedetta Camerini، جهود أمانة عمّان الكبرى في تبني مبادرات نوعية تعزز الاستدامة الحضرية، مؤكدة أن الشراكة بين الجانبين تمثل نموذجًا فاعلًا للتعاون الدولي في مواجهة تحديات التغير المناخي وتمكين المدن من تطوير حلول مبتكرة قائمة على إشراك الشباب.



كما أشارت إلى أهمية هذه المبادرات في دعم الطلبة وإتاحة الفرصة لهم للمساهمة في تصميم مدن أكثر استدامة وشمولًا، من خلال تطبيق مفاهيم التخطيط الحضري الحديث ضمن بيئة عملية وتنافسية.



وتضمنت الفعالية، التي هدفت إلى تعريف المشاركين بالمسابقة وآليات الانخراط فيها، عرضًا شاملاً عن آلية المشاركة في المسابقة، ومتطلباتها، ومراحلها، إضافة إلى شرح تفصيلي حول كيفية تسجيل الفرق والاستفادة من الموارد المتاحة.



كما اشتملت على عرض متخصص حول موقع المشروع Green Urban Strip، ركز على أهمية الاستراتيجية والتحديات الحضرية المرتبطة به، إلى جانب استعراض الأولويات التي ينبغي على الطلبة مراعاتها في تصاميمهم، بما ينسجم مع توجهات أمانة عمّان في التخطيط الحضري المستدام، خاصة في مجالات تعزيز الربط مع منظومة النقل العام، وتحسين سهولة الوصول، وخلق بيئات حضرية مرنة ومستدامة.



وتأتي هذه المسابقة ضمن جهود أمانة عمّان لتعزيز الشراكات الدولية وتمكين الطلبة من المساهمة الفاعلة في بناء مدن أكثر استدامة، بما يعكس رؤية المدينة نحو مستقبل حضري متكامل وقابل للعيش.





