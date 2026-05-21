الأمانة تطلق ورشًا توعوية لليافعين والأطفال حول المدينة الذكية والإشراك المجتمعي

الوكيل الإخباري- أطلقت أمانة عمّان الكبرى ورشًا توعوية لليافعين والأطفال، وذلك بهدف رفع الوعي بمفاهيم المدينة الذكية والتحول الإلكتروني وتعزيز الإشراك المجتمعي، بالشراكة مع أكاديمية المناخ ومدارس البطريركية اللاتينية / الجبيهة.





وهدفت الورش إلى نشر المعرفة حول المدن الذكية وتعزيز فهم الأجيال الناشئة لدور التكنولوجيا في تحسين جودة الحياة وبناء مدن أكثر استدامة وكفاءة.



وأكدت المدير التنفيذي للمدن الذكية المهندسة لبنى الحنيطي أن تنظيم هذه الورش يأتي ضمن سلسلة من البرامج التوعوية التي تنفذها المديرية بالتعاون مع مؤسسات تعليمية ومجتمعية مختلفة، انسجامًا مع خطتها الهادفة إلى تعزيز ثقافة التحول الذكي وضمان شمولية المعرفة لمختلف الفئات العمرية، خاصة اليافعين والأطفال بوصفهم بناة المستقبل.



وأقيمت الورش في أكاديمية المناخ، حيث تم تقديم محتوى تفاعلي حول تطبيقات المدن الذكية والاستدامة البيئية، إضافة إلى مدرسة اللاتين في الجبيهة، التي ركزت على مفاهيم التحول الإلكتروني والخدمات الذكية بأسلوب عملي مبسط.



وشهدت الورش تفاعلًا لافتًا من المشاركين، وتضمنت أنشطة تحاكي تطبيقات المدن الذكية، مثل الإضاءة الذكية، وإدارة النفايات، والخدمات الرقمية، إلى جانب تعريف الطلبة بمفاهيم التحول الإلكتروني من خلال ألعاب وأنشطة تفاعلية وتطبيقية.



وثمّنت إدارة أكاديمية المناخ للأطفال وإدارة مدرسة اللاتين إشراك اليافعين والأطفال في مثل هذه الورش، التي تسهم في صقل مهاراتهم المستقبلية وتعزيز فهمهم لمفاهيم المدن الذكية.



ويُذكر أن مديرية المدينة الذكية تواصل تنفيذ مبادراتها التوعوية بالتعاون مع مختلف الشركاء، تحقيقًا لرؤية عمّان كمدينة ذكية ومستدامة، وإعداد جيل واعٍ بأدوات التحول الرقمي.







