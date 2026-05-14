الخميس 2026-05-14 10:13 ص

الأمانة: تعبيد جزئي لشارع المطار باتجاه الدوار السابع مساء اليوم

الأمانة: تعبيد جزئي لشارع المطار باتجاه الدوار السابع مساء اليوم
الأمانة: تعبيد جزئي لشارع المطار باتجاه الدوار السابع مساء اليوم
 
الخميس، 14-05-2026 09:12 ص
الوكيل الإخباري-   تباشر أمانة عمّان الكبرى مساء اليوم الخميس أعمال تعبيد لمقطع من شارع المطار، (الجزء القادم من شارع المطار باتجاه الدوار السابع - مدخل الصويفية)، وذلك ضمن خطتها لتحسين البنية التحتية.اضافة اعلان


وقال المدير التنفيذي للطرق في الأمانة، المهندس سليمان الشمري، إن أعمال الكشط والتعبيد ستتم ليلًا تجنبًا للازدحامات المرورية، وضمانًا لتنفيذ العمل على الوجه الأكمل، حيث ستبدأ اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل ولغاية الساعة الثامنة من صباح يوم الجمعة، ولمدة يوم واحد فقط.

بدوره، بيّن مدير دائرة صيانة الطرق في الأمانة، المهندس رائد العرجان، أن أعمال التعبيد تأتي ضمن خطط الأمانة لرفع كفاءة الطرق وتعزيز السلامة العامة لمستخدمي الطريق، والحد من الحوادث المرورية.

وأكد اتخاذ كافة إجراءات السلامة العامة في موقع العمل، والتنسيق مع إدارة السير، حيث إن تنفيذ الأعمال يتطلب إغلاقًا كليًا وتحويلات مرورية مؤقتة.

وتدعو أمانة عمّان الكبرى السائقين إلى الالتزام بالإرشادات المرورية والتعليمات الصادرة عن إدارة السير، والتقيد بالشواخص التحذيرية حفاظًا على سلامتهم وضمانًا لانسيابية الحركة المرورية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي قاضٍ أمريكي يعلق عقوبات ترامب على خبيرة أممية انتقدت حرب غزة

تعبيرية

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم الخميس

حرب على الحدود .. تجار يحاولون إدخال المخدرات إلى الأردن والجيش بالمرصاد

أخبار محلية حرب على الحدود .. تجار يحاولون إدخال المخدرات إلى الأردن والجيش بالمرصاد

تعبيرية

منوعات السعر خيالي.. مزاد مرتقب لـ"أندر ألماسة زرقاء مخضرة" في العالم

إجراءات مشددة لإخلاء الأقصى تمهيداً لاقتحامات المستوطنين في "الاحتفال التعويضي"

فلسطين إجراءات مشددة لإخلاء الأقصى تمهيداً لاقتحامات المستوطنين في "الاحتفال التعويضي"

تعبيرية

منوعات عادات مسائية تعيق النوم الطبيعي

عاصفة تقتل 90 شخصا في ولاية أوتار براديش الهندية وتتسبب في خسائر مادية واسعة

منوعات عاصفة تقتل 90 شخصا في ولاية أوتار براديش الهندية وتتسبب في خسائر مادية واسعة

صورة تعبيرية مولدة بالذكاء الاصطناعي

خاص بالوكيل أكثر من 100 منزل في حي الحناحنة بعين الباشا يواجهون العزلة بسبب الطرق المتهالكة



 
 






الأكثر مشاهدة

 