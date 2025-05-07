الأمانة: تعديل الإشارة المرورية الواقعة على تقاطع شارعي الاستقلال والأمير حمزة

ويأتي هذا الإجراء ضمن خطط الأمانة لتقديم افضل الخدمات للمواطنين من خلال تأمين ممر آمن للمشاة، وتسهيل حركة السير
المتدفق على شارع الاستقلال نزولا الى جسر المربط، كونه يشهد كثافة مرورية.
وسيتم التحكم بهذا المقطع بكبسة مشاة بشكل لا يؤثر على حركة السير.
من جهته بين مدير دائرة عمليات المرور المهندس شادي الروابدة، ان الأعمال في شارع الاستقلال تتطلب تحويل السير القادم من شارع الاستقلال باتجاه المربط عبر جسر الدرع باتجاه شارع الاقصى، ثم النزول باتجاه شارع المشير حابس المجالي، ثم شارع الامير حمزة والعودة الى شارع الاستقلال
وأكد الروابدة ان الطريق لشارع الاستقلال من جسر المربط الى ميدان جمال عبد الناصر "الداخلية" سيبقى سالكا أمام مستخدميه.
وستقوم أمانة عمان الكبرى وإدارة السير المركزية بتوفير وسائل السلامة المرورية و الشواخص الإرشادية والتحذيرية بمواقع الإغلاق ومسار التحويلات مع تواجد لكوادر إدارة السير
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