الثلاثاء 2026-05-05 05:04 م

الأمانة تعقد أولى الورش التوعوية للجان السلامة العامة في الوحدات الإدارية

الثلاثاء، 05-05-2026 02:47 م
الوكيل الإخباري-  عقدت دائرة السلامة العامة في #أمانة_عمّان_الكبرى، ضمن مبادرات مديرية الخدمات المساندة في القطاع الإداري، أولى الورشات التوعوية للجان السلامة العامة في الوحدات الإدارية، بعنوان "تعزيز مفهوم السلامة المهنية"، وذلك في قاعة المنتدى العربي للمدن الذكية.اضافة اعلان


وأكد مدير السلامة العامة، المهندس نبيل العبابسة، أهمية تطبيق معايير وإجراءات السلامة على مستوى الوحدات الإدارية، مشددًا على الدور الحيوي الذي تضطلع به لجان السلامة في ترسيخ مفاهيم السلامة المهنية لدى الجهات التابعة لها.

وتخللت الورشة مناقشة واجبات ومهام لجان السلامة العامة بشكل مفصل، بهدف تعزيز جاهزية كوادرها وتأهيلهم لتنفيذ برامج توعوية وتدريبية خلال المرحلة المقبلة.
 
 


