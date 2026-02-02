"الأمانة" تعلن الطوارئ للتعامل مع المنخفض

وأكد الناطق الإعلامي لأمانة عمان الدكتور ناصر الرحامنة جاهزية كوادر الأمانة ميدانيا للتعامل مع أي بلاغات ترد إلى غرفة طوارئ تلاع العلي، داعيا المواطنين الى الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد (102 و117180) في حال رصد أي ملاحظة.
ودعا الرحامنة المواطنين الى ضرورة أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار، مشددا شدد على أهمية تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.
وأكد الرحامنة على المقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية إلى المبادرة بتأمين مواد البناء تجنبا لانجرافها وتسببها بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.
-
أخبار متعلقة
-
الجيش يجلي الدفعة الـ23 من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن
-
إندماج أحزاب النهج الجديد والشورى الأردني والتكامل الوطني
-
الديوان الملكي الهاشمي يعزي 3 عشائر أردنية
-
ندوة في العقبة حول التبرع بالقرنيات
-
رئيس هيئة الأركان يستقبل رئيس أركان الجيوش الفرنسية
-
وزارة المياه تضبط صهاريج تبيع مياه منزلية بشكل مخالف
-
"تنظيم الاتصالات" توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها السورية
-
وزارة المياه وسلطة البترا توقعان اتفاقية لتشغيل بئر البيضا