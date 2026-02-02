"الأمانة" تعلن الطوارئ للتعامل مع المنخفض

الوكيل الإخباري- أعلنت أمانة عمان الكبرى حالة الطوارئ (قصوى مياه) اعتبارا من صباح غد الثلاثاء، للتعامل مع المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة.

وأكد الناطق الإعلامي لأمانة عمان الدكتور ناصر الرحامنة جاهزية كوادر الأمانة ميدانيا للتعامل مع أي بلاغات ترد إلى غرفة طوارئ تلاع العلي، داعيا المواطنين الى الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد (102 و117180) في حال رصد أي ملاحظة.