الأمانة تعلن حالة الطوارئ القصوى وتوجه تحذيراً هاماً للمواطنين
الأربعاء، 31-12-2025 07:46 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت أمانة عمّان الكبرى حالة الطوارئ (قصوى مياه) اعتبارًا من صباح الخميس، وذلك للتعامل مع المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة.اضافة اعلان


وأكدت الأمانة جاهزية كوادرها ميدانيًا للتعامل مع أي بلاغات ترد إلى غرفة طوارئ تلاع العلي، داعية المواطنين إلى الاتصال بأرقام مركز الاتصال الموحد (102 و117180) في حال رصد أي ملاحظة.

كما دعت الأمانة المواطنين إلى ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، مع تجنب إلقاء النفايات بشكل عشوائي لما لها من تأثير في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

وشدّدت على أهمية تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحال التجارية الواقعة تحت منسوب الشارع، بالإضافة إلى ضرورة قيام التجار باتخاذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات والطوابق السفلية.

كما أكدت على المقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية ضرورة المبادرة بتأمين مواد البناء، تجنبًا لانجرافها وتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.
 
 


