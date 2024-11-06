 
الأربعاء 2024-11-06 03:12 م
 

الأمانة تعلن حالة الطوارئ المتوسطة بسبب الحالة الجوية

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 06-11-2024 02:51 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت امانة عمان حالة الطوارئ المتوسطة اعتباراً من مساء اليوم الأربعاء للتعامل مع الحالة الجوية .اضافة اعلان


وأكد الناطق الإعلامي لأمانة عمان ناصر الرحامنة جاهزية كوادر الأمانة ميدانياً للتعامل مع أي بلاغات ترد الى غرفة طوارئ تلاع العلي ، داعياً المواطنين في حال رصد أي ملاحظة الى  الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد ( 102 و 117180 ).

وتدعو الامانة إلى أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

والى  ضرورة تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.

وتهيب أمانة عمان بالمقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية إلى المبادرة بتأمين مواد البناء تجنباً لانجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة العمل

أخبار محلية "العمل": الإجراءات التنظيمية للعمالة غير الأردنية تشمل تصاريح العمل قبل 2023/12/31

أرشيفية

أخبار محلية الانتهاء من حفر 29 بئرا ضمن مشروع فوسفات الريشة

ارشيفية

أخبار محلية الأمانة تعلن حالة الطوارئ المتوسطة بسبب الحالة الجوية

جانب من اللقاءات

اقتصاد محلي وزير الطاقة يبحث في أبو ظبي تعزيز استثمارات الطاقة النظيفة في الأردن

ا

مناسبات تهنئة للملازم ثاني عبير حمدان

مؤسسة المواصفات والمقاييس

أخبار محلية 11 قرار إغلاق وتحويل 19 محطّة وصهريج إلى النائب العام

ا

أخبار محلية العبداللات: الأردن يعرض تقريره الرابع أمام لجنة مناهضة التعذيب بجنيف

ا

أخبار محلية إغلاق تلفريك عجلون لمدة 8 أيام اعتبارا من 12 الشهر الحالي لإجراء الصيانة



 


الأكثر مشاهدة