 
الأربعاء 2025-03-05 08:17 م
 

الأمانة تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

سقوط أمطار في العاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الأربعاء، 05-03-2025 07:32 م
الوكيل الإخباري-    أعلنت أمانة عمان الكبرى حالة الطوارئ المتوسطة اعتباراً من مساء اليوم للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة حسب النشرات الجوية.اضافة اعلان


وأكد الناطق الإعلامي لأمانة عمان ناصر الرحامنة جاهزية كوادر الأمانة ميدانياً للتعامل مع أي بلاغات ترد الى غرفة الطوارئ الرئيسية في تلاع العلي ، داعياً المواطنين في حال رصد أي ملاحظة الى الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد (102 و 117180).

وتدعو الامانة إلى أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.
 
 
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