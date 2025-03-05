الأمانة تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

وأكد الناطق الإعلامي لأمانة عمان ناصر الرحامنة جاهزية كوادر الأمانة ميدانياً للتعامل مع أي بلاغات ترد الى غرفة الطوارئ الرئيسية في تلاع العلي ، داعياً المواطنين في حال رصد أي ملاحظة الى الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد (102 و 117180).
وتدعو الامانة إلى أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.
-
أخبار متعلقة
-
الملكة تهاتف والدة الطفل محمد و مدير مستشفى البشير
-
الدفاع المدني والبادية ينقذان شخصين حاصرتهما السيول في الرويشد
-
تشكيلات إدارية في وزارة التربية - اسماء
-
ولي العهد يجري اتصالا مع وزير التربية للاستفسار عن قضية الطفل الحميدي
-
ورشة في البادية الشمالية الشرقية حول إدارة المخاطر والأزمات
-
مفوضية اللاجئين: 80% من اللاجئين السوريين يتطلعون للعودة إلى وطنهم قريبا
-
"البحوث الزراعية" يؤكد أهمية التكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاجية
-
اعلان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي