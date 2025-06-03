الأمانة تعلن دوام السوق المركزي خلال عطلة عيد الأضحى

12:40 م

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الوكيل الإخباري- أعلنت أمانة عمان الكبرى أن عطلة عيد الأضحى المبارك لسوق الجملة المركزي للخضار والفواكه ، ستقتصر على اليوم الأول والثاني من أيام العيد . اضافة اعلان





وبينت أنه سيتم استقبال المنتجات البستانية اعتباراً من مساء ثاني أيام العيد ، ليستأنف السوق اعماله الاعتيادية صباح ثالث أيام العيد .