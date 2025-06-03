الثلاثاء 2025-06-03 01:49 م
 

الأمانة تعلن دوام السوق المركزي خلال عطلة عيد الأضحى

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 03-06-2025 12:40 م
الوكيل الإخباري- أعلنت أمانة عمان الكبرى أن عطلة عيد الأضحى المبارك لسوق الجملة المركزي للخضار والفواكه ، ستقتصر على اليوم الأول والثاني من أيام العيد . اضافة اعلان


وبينت أنه سيتم استقبال المنتجات البستانية اعتباراً من مساء ثاني أيام العيد ، ليستأنف السوق اعماله الاعتيادية صباح ثالث أيام العيد .
 
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