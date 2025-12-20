السبت 2025-12-20 07:09 م

الأمانة تعلن عن تحويلات مرورية

السبت، 20-12-2025 03:52 م

الوكيل الإخباري- أعلنت أمانة عمّان الكبرى عن البدء بتنفيذ تحويلات مرورية في شارع يوسف بن تاشفين في منطقة الشميساني، اعتبارا من مساء السبت، وذلك لتنفيذ أعمال بنية تحتية في الموقع من ضمنها شبكة تصريف مياه الأمطار.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الأمانة لتعزيز كفاءة شبكات تصريف المياه في المواقع الحيوية بالعاصمة.


وأكدت الأمانة أنها قامت بتجهيز الموقع بكافة وسائل السلامة المرورية والشواخص الإرشادية والتحذيرية اللازمة لضمان سلامة مستخدمي الطريق.

 
 


