الأمانة تعلن عن تحويلات مرورية

الوكيل الإخباري- أعلنت أمانة عمّان الكبرى عن البدء بتنفيذ تحويلات مرورية في شارع يوسف بن تاشفين في منطقة الشميساني، اعتبارا من مساء السبت، وذلك لتنفيذ أعمال بنية تحتية في الموقع من ضمنها شبكة تصريف مياه الأمطار.

اضافة اعلان



وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الأمانة لتعزيز كفاءة شبكات تصريف المياه في المواقع الحيوية بالعاصمة.