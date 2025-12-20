الأمانة تعلن عن تحويلات مرورية

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الأمانة لتعزيز كفاءة شبكات تصريف المياه في المواقع الحيوية بالعاصمة.
وأكدت الأمانة أنها قامت بتجهيز الموقع بكافة وسائل السلامة المرورية والشواخص الإرشادية والتحذيرية اللازمة لضمان سلامة مستخدمي الطريق.
