الأمانة تغلق ملحمتين في اخر يوم من شهر رمضان

الوكيل الإخباري- افاد مدير دائرة الرقابة الصحية و المهنية في امانة عمان الكبرى الدكتور خلدون الهوادي بانه تم ضبط و اتلاف ما يزيد عن 7 طن من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك البشري في 27 ملحمة داخل حدود امانة عمان خلال الشهر الفضيل حيث تم إغلاق ملحمتين في اخر يوم ، و تحرير 115 مخالفة صحية ، و 69 انذار للمنشآت المختصة ببيع اللحوم الطازجة اضافة إلى ترحيل 1012 بسطة عصائر رمضانيه .

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