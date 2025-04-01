الثلاثاء 2025-04-01 05:12 م
 

الأمانة تغلق ملحمتين في اخر يوم من شهر رمضان

اغلاق ملحمتين في اخر يوم من شهر رمضان
اللحوم
 
الثلاثاء، 01-04-2025 02:35 م

الوكيل الإخباري-   افاد مدير دائرة الرقابة الصحية و المهنية في امانة عمان الكبرى  الدكتور خلدون الهوادي بانه تم ضبط و اتلاف ما يزيد عن 7 طن من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك البشري في 27 ملحمة داخل حدود امانة عمان خلال الشهر الفضيل حيث تم   إغلاق ملحمتين في اخر يوم  ، و تحرير 115 مخالفة صحية  ،  و 69 انذار للمنشآت المختصة ببيع اللحوم الطازجة  اضافة إلى ترحيل 1012 بسطة عصائر رمضانيه .

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و من خلال تكثيف الرقابة الصحية على الباعة المتجولين و المنشآت الاقتصادية ،الذين يقومون ببيع العصائر الرمضانية المعروضة تحت أشعة الشمس و المعرضة للتلف السريع فقد تم إتلاف 34698 لتر من العصائر والمشروبات الرمضانية  و  تحرير 1897 انذار لتصويب الوضع حيث تم تحرير 394 مخالفة لمن لم يلتزم بالاشتراطات الصحية.

 
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