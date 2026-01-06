الأمانة تفعل خدماتها الإلكترونية بعد تحديث البيانات

وأوضح الرحامنة أن هذا التحديث يأتي في إطار تطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بتمديد الخصومات على المسقفات وإجراء التحققات المطلوبة، مؤكداً حرص الأمانة على تسهيل الخدمات للمواطنين وتقديمها بطريقة إلكترونية آمنة وسريعة.
-
أخبار متعلقة
-
المنطقة العسكرية الجنوبية تُحبط محاولة تسلل طائرة مسيّرة
-
النقل البري تطلق نظام دفع إلكتروني لطلاب 5 جامعات رسمية قريباً
-
توجه حكومي لفرض رسوم على مادة يستهلكها الأردنيون يوميا
-
"تجارة العقبة" تبحث إقامة معرض رمضان الدولي
-
وزير الثقافة والسفير الصيني يبحثان تعزيز التعاون وتنظيم أسابيع ثقافية مشتركة
-
وزير البيئة يفتتح محطة مراقبة نوعية الهواء المحيط في مطار الملكة علياء
-
بحث سبل التعاون بين "الوطني لحقوق الإنسان" ومجمع اللغة العربية
-
ندوة في جامعة اليرموك حول كتاب الروابدة "شذرات من تاريخ الأردن"