الأمانة تفعل خدماتها الإلكترونية بعد تحديث البيانات

الثلاثاء، 06-01-2026 09:46 م
الوكيل الإخباري-   أعلن الناطق الإعلامي لأمانة عمّان الكبرى، ناصر الرحامنة، عن تفعيل كافة الخدمات الإلكترونية على موقع الأمانة الرسمي www.amman.jo، وذلك بعد تحديث البيانات اللازمة لضمان سير العمليات بشكل سلس وفعال.اضافة اعلان


وأوضح الرحامنة أن هذا التحديث يأتي في إطار تطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بتمديد الخصومات على المسقفات وإجراء التحققات المطلوبة، مؤكداً حرص الأمانة على تسهيل الخدمات للمواطنين وتقديمها بطريقة إلكترونية آمنة وسريعة.
 
 


