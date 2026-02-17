الثلاثاء 2026-02-17 10:12 ص

الأمانة تمنح خصومات وإعفاءات واسعة على الضرائب والرسوم لسنة 2025 وما قبلها

الثلاثاء، 17-02-2026 10:09 ص
الوكيل الإخباري-  أعلنت أمانة عمان الكبرى عن إطلاق حزمة من الخصومات والإعفاءات على ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات)، وضريبة المعارف، ورسوم مساهمة الصرف الصحي، وفقًا لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 4/1/2026.اضافة اعلان


وتشمل الحزمة منح خصم بنسبة 20% على الضرائب والرسوم المستحقة للعام 2025 والسنوات السابقة عند السداد الكامل قبل نهاية دوام يوم 31/3/2026، بالإضافة إلى الإعفاء الكامل من الغرامات السابقة بنسبة 100%. كما تم زيادة الخصم التشجيعي للمكلفين بالالتزام بدفع ضريبة الأبنية والأراضي للعام 2026 إلى 10% بدلاً من 8% عند السداد خلال أول شهرين من العام حتى تاريخ 28/2/2026.

وتشمل الإجراءات أيضًا منح خصومات بنسبة 25% على رسوم التحققات والعوائد والتعويضات، وخصم مماثل على أثمان فضلات الطرق، إضافةً إلى إعفاء مستأجري العقارات والأبنية المملوكة للأمانة من 25% من الأجور المترتبة عليهم لسنة 2025 والسنوات السابقة في حال السداد قبل نهاية مارس 2026.

وأشارت الأمانة إلى إمكانية الاستعلام والدفع إلكترونيًا عبر الرابط:https://www.amman.jo/ar/eservices/login.aspx، أو من خلال وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة، بما في ذلك إي فواتيركم، الحسابات البنكية، البطاقات الائتمانية، والمحافظ الإلكترونية، أو نقدًا عبر أكشاك إي فواتيركم والبنوك وشركات الصرافة المعتمدة. للاستفسار يمكن الاتصال على مركز اتصال أمانة عمان على الرقم 102 أو 117180.
 
 


